Zrobili to na oczach mieszkańców w środku dnia! Takiej zuchwałości nikt się nie spodziewał

Rząśnik. W biały dzień ukradli... schody

Był wtorek, 3 lutego. Środek dnia, około godz. 13. Pod budynek starej szkoły, który dziś jest budynkiem socjalnym, w Rząśniku pod Złotoryją podjechały samochód dostawczy i ciągnik. Kilku mężczyzn zaczęło demontować schody prowadzące do budynku.

Gdy stopnie zniknęły, a sprawa dotarła do urzędu gminy, okazało się, że była to… zuchwała kradzież. Schody były bowiem z piaskowca, o czym musieli wiedzieć złodzieje porywając się na tak bezczelny – dokonany na oczach mieszkańców – czyn.

- To był środek dnia, nikt nie przypuszczał, że dochodzi do kradzieży. Ludzie byli przekonani, że to gmina prowadzi jakieś prace – powiedziała portalowi tvn24.pl sołtys Rząśnika Wioletta Wojtasik.

Ze względu na fakt, że schody były z cennego kruszcu, gmina oszacowała straty na około 60 tysięcy złotych. Na szczęście mieszkańcy nie zostali pozbawieni bezpiecznego dojścia do budynku, bowiem ukradzione schody nie były jednym wejściem do ich lokali.

- Jeśli widzieliście, lub macie jakiekolwiek informacje na ten temat proszę o kontakt z policją lub ze mną – zaapelował w mediach społecznościowych Paweł Kisowski, burmistrz Świerzawy.

Sprawę zuchwałej kradzieży prowadzi policja w Złotoryi. Na razie kryminalni nie informują o postępach śledztwa. Miejmy nadzieję, że to oznacza, że są na tropie złodziei.