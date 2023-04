Zszedł do piwnicy rozpalić piec, znaleźli go martwego. Ofiar mogło być więcej

Stankowice. Nie żyje mężczyzna, który zatruł się czadem. Znaleźli go w piwnicy

W nocy z soboty na niedzielę (1/2 kwietnia) w Stankowicach (powiat lubański) doszło do tragedii. W domu wolnostojącym znaleziono zwłoki mężczyzny. Jak podaje Radio Wrocław, denat zszedł do piwnicy, żeby po tygodniowej nieobecności rodziny rozpalić piec na pelet. To w tym pomieszczeniu zatruł się tlenkiem węgla. Niestety nie miał żadnych szans na przeżycie. Wezwane na miejsce służby medyczne potwierdziły zgon mężczyzny. Z budynku wyprowadzono sześć innych osób. Cztery z nich, w tym dzieci przewieziono do szpitala. Również one miały objawy zatrucia czadem. Z informacji PAP wynika, że w ich przypadku zatrucie było lżejsze i nie zagraża życiu. Konieczne jest jednak przebadanie mieszkańców domu, w którym doszło do emisji groźnego, toksycznego gazu.

