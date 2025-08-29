16-latek zginął w pożarze, jego siostra wyskoczyła przez okno. Przerażające informacje dotyczące tragedii!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-29 16:01

Prokuratura we Wrocławiu wszczęła śledztwo ws. śmiertelnego pożaru w Brzegu Dolnym, który wybuchł w nocy w czwartek, 28 sierpnia. Dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na miejscu prowadził swoje czynności m.in. biegły z zakresu materiałów wybuchowych. W pożarze zginął 16-latek, a jego starsza siostra została ranna.

Brzeg Dolny. Śmiertelny pożar w bloku przy ul. Słowackiego

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie / Materiały prasowe
  • W Brzegu Dolnym doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginął 16-latek.
  • Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, który zagrażał życiu i zdrowiu wielu osób.
  • Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady i dowody, a ciało nastolatka zostanie poddane sekcji zwłok.
  • Jakie są ustalenia śledczych i co było przyczyną tej tragedii?

Brzeg Dolny. 16-latek zginął w pożarze. Jest śledztwo prokuratury

Nie prokuratura w Wołowie, na terenie podlegającym której doszło do śmiertelnego pożaru, ale Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo ws. tragedii. Miała ona miejsce w nocy ze środy na czwartek, 28 sierpnia, w 3. piętrowym bloku przy ul. Słowackiego w Brzegu Dolnym. Pożar wybuchł w mieszkaniu na 1. piętrze, gdzie mieszkała 4-osobowa rodzina. Rodzice dwojga dzieci zostali ewakuowali przez balkon przez strażaków, a ich córka wyskoczyła przez okno, odnosząc obrażenia ciała niezagrażające jej życiu. Budynek opuściło łącznie ok. 70 osób, ratując się przed płomieniami i dymem.

W środku lokum, gdzie pojawił się ogień, znaleziono ciało 16-latka, w związku z czym na miejscu prowadziła czynności policja pod nadzorem prokuratury; ich efekt poznaliśmy w piątek, 29 sierpnia.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzenia w dniu 28 sierpnia 2025 roku w Brzegu Dolnym zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać pożaru, następstwem którego to czynu była śmierć małoletniego, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 163  § 3 k.k. - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z udziałem biegłych z zakresu:

  • materiałów wybuchowych;
  • pożarnictwa;
  • chemii;
  • i informatyki;

w toku których zabezpieczono niezbędne ślady i dowody. Ciało 16-latka zostało zabezpieczone na potrzeby przeprowadzenia sekcja zwłok.

Ostatni pokaz mjr. Macieja "Slab" Krakowiana podczas Air Show Leszno 2025

POŻAR
BRZEG DOLNY