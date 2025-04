16-letnia Julia i 15-letni Daniel nie żyją. "Hejt zabił moje dziecko". Ojciec nastolatki prosi o jedno

- Hejt - te straszne słowa, które potrafią zniszczyć, zabić radość, odebrać wiarę w siebie. Nie zauważyłam, jak bardzo one raniły moje dziecko, jak bardzo te wirtualne ciosy przenikały do jej wrażliwej duszy. Były momenty, gdy wracała do domu z cichym, smutnym spojrzeniem. Czasami próbowałam je pocieszyć, mówiłam, że wszystko będzie dobrze, że nie warto zwracać uwagi na złośliwe słowa, że to tylko internetowa iluzja. Ale to nie wystarczyło - napisała w internecie mama 16-letniej Julki po tym, gdy dziewczynka, która chodziła do klasy sportowej, targnęła się na swoje życie.