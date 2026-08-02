18-letni Ukrainiec zaatakował nożem Polkę. Szef MSWiA: "Zero tolerancji"

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-02 15:59

Koszmar na wrocławskim Muchoborze. 30-letnia kobieta walczy w szpitalu o życie po tym, jak przy wejściu do klatki schodowej została wielokrotnie ugodzona nożem przez 18-latka. Policja ujęła już sprawcę, a sprawę skomentował szef MSWiA.

Niebieski kogut policyjny. Na miniaturze obok ręce policjanta zakuwającego mężczyznę w kajdanki. O ataku we Wrocławiu czytaj w SE Wrocław.
Autor: Pixabay.com Atak nożownika we Wrocławiu. Ukrainiec zaatakował Polkę. Sprawca zatrzymany

Atak nożownika. Dramatyczne sceny na wrocławskim osiedlu

Do szokujących wydarzeń doszło w sobotni wieczór na wrocławskim osiedlu Muchobór. To właśnie tam 30-letnia kobieta została zaatakowana nożem przez młodego mężczyznę. Jak wynika z relacji świadków, do których dotarł wrocławski dziennikarz Marcin Torz, napastnik mógł śledzić swoją ofiarę. Miał ją zaczepić wcześniej w autobusie, pytając o drogę. Następnie, ubrany w kaptur, prawdopodobnie podążał za nią aż do bloku przy ulicy Gagarina.

Atak nastąpił tuż przed drzwiami mieszkania kobiety. Świadkowie słyszeli przerażające krzyki. Jak przekazał dziennikarzowi Marcinowi Torzowi jeden z sąsiadów, który udzielał poszkodowanej pierwszej pomocy: "Ta dziewczyna nie zdążyła otworzyć drzwi, a on ją już zaatakował".

Według relacji, napastnik zadał kobiecie wiele ciosów nożem.

Sprawca zatrzymany

18-letni napastnik został zatrzymany tuż po zdarzeniu. Policja potwierdziła, że zatrzymany to obywatel Ukrainy. 

- Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu

- przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Aleksandra Freus. 

W oficjalnym komunikacie Komenda Miejska Policji we Wrocławiu poinformowała o dalszych krokach:

"Czyn wstępnie został zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa. W związku z tym, że przestępstwo jest objęte śledztwem, postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna" 

Na ten moment motywy działania 18-latka nie są znane.

Polecany artykuł:

Groźny wypadek we Wrocławiu! Tramwaj staranował busa. Są ranni

Szef MSWiA reaguje. Marcin Kierwiński: "Zero tolerancji"

Sprawa brutalnej napaści we Wrocławiu odbiła się szerokim echem i doczekała się reakcji na najwyższym szczeblu rządowym. Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, odniósł się do zdarzenia w krótkim, ale stanowczym wpisie w serwisie X. Szef resortu podkreślił, że sprawca został ujęty i nie uniknie odpowiedzialności.

- Sprawca zatrzymany. Dobra robota policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści

- napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. 

Co grozi nożownikowi? Możliwe dożywocie

Wstępna kwalifikacja czynu jako usiłowanie zabójstwa oznacza, że 18-latkowi grożą bardzo poważne konsekwencje. Jak poinformował na Facebooku dziennikarz Marcin Torz, który śledzi sprawę od początku: "Jutro 18-letni Ukrainiec ma usłyszeć zarzuty: usiłowanie zabójstwa. Nożownikowi grozi nawet dożywocie, najmniej 8 lat. 30-letnia Polka wciąż walczy i życie i oby lekarzom udało się ją uratować."

Śledztwo w tej sprawie jest w toku i prowadzi je Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna.

Polecany artykuł:

Pijani Ukraińcy rozbili się pod Wrocławiem. Kobieta w bagażniku ma złamany kręg…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
WROCŁAW
POLICJA WROCŁAW
ATAK NOŻOWNIKA