Alarm we Wrocławiu! Zakaz palenia w kominkach przez złe powietrze

Zła jakość powietrza we Wrocławiu

W czwartek, 15 grudnia, od rana powietrze jest co najwyżej dostatecznej jakości. Niestety, wkrótce może się to zmienić na gorsze. Będzie na tyle źle, że jakość powietrza może zagrażać naszemu zdrowiu. Dlatego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie przed możliwym wzrostem stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 9 w piątek (15 grudnia) do końca dnia w sobotę, 16 grudnia.

- W związku z ostrzeżeniem obowiązuje czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używanych nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń) – informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego.