Armagedon na kolei! Dziesiątki odwołanych pociągów i potężne opóźnienia we Wrocławiu

Prawdziwy chaos na torach w stolicy Dolnego Śląska. Pasażerowie, którzy planowali podróż pociągiem, muszą liczyć się z ogromnymi problemami. Wszystko z powodu poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło na posterunku Wrocław Grabiszyn. Pierwsze komunikaty o problemach pojawiły się w godzinach porannych, kiedy wiele osób jechało do pracy.

- Grabiszyn. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Może wystąpić opóźnienie Około 30 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Przepraszamy za utrudnienia

- czytamy na portalpasazera.pl

Gigantyczne opóźnienia i odwołane pociągi

Awaria niemal natychmiast spowodowała efekt domina. Opóźnienia pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z Wrocławia Głównego zaczęły gwałtownie rosnąć, sięgając w skrajnych przypadkach nawet 100 minut. Problemy dotknęły połączenia regionalne i dalekobieżne. Utrudnienia odczuwają m.in. pasażerowie podróżujący w relacjach do Trzebnicy, Świdnicy, Milicza, Jelcza-Laskowic czy Ostrowa Wielkopolskiego, a także na trasie Szczecin Główny - Przemyśl Główny. Sytuację potwierdziły Koleje Dolnośląskie.

"Usterka urządzeń srk na posterunku Wrocław Grabiszyn. Pociągi kursujące na szlaku doznają opóźnień. Za utrudnienia przepraszamy"

- poinformowano na stronie przewoźnika.

Koleje Dolnośląskie tłumaczą sytuację. Uruchomiono komunikację zastępczą

Skala problemów jest ogromna. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich, odwołano około 30 pociągów, a dla części pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą.

- PLK przekazała, że między godz. 12 a 14 ta awaria powinna zostać usunięta. To dotyczy pociągów kursujących z Wrocławia Głównego i do Wrocławia Głównego, z Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, Lubania, Zgorzelca, Wołowa, Ścinawy, Głogowa i Oleśnicy. Pociągi będą miały znaczne opóźnienia, około 30 zostało odwołanych. W relacjach Wrocław Główny - Trzebnica pociągi są odwołane do godz. 14:00. Pasażerowie, którzy korzystają z tych połączeń muszą się przesiąść na komunikację zastępczą. Mamy wydłużoną zastępczą komunikację autobusową ze stacji Wrocław Pracze do stacji Wrocław Psie Pole. Dzięki temu można kontynuować podróż w kierunku Wrocławia Głównego, innymi pociągami, które kursują w obrębie Wrocławia

- wyjaśnia Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Utrudnienia mogą potrwać do wieczora

Chociaż służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, pasażerowie muszą być przygotowani na to, że normalizacja ruchu na kolei potrwa wiele godzin. Należy spodziewać się tzw. utrudnień wtórnych, co oznacza, że opóźnienia mogą występować nawet do wieczora. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Wrocław Główny to najbardziej obciążony dworzec kolejowy w całej Polsce. Każda tego typu awaria powoduje paraliż, którego skutki odczuwalne są przez długi czas.