Pogoda Wrocław. Niż Brygida niesie śnieżyce i zamiecie śnieżne

Atak zimy w Polsce rozpocznie się w sobotę, 10 grudnia, za sprawą Niżu Brygida. - Niż Brygida dociera do Polski wraz ze swoimi frontami atmosferycznymi i zacznie oddziaływać na nasz kraj z piątku na sobotę – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Najpierw dotrze na południowy-wschód Polski, z czasem front z dużą ilością opadów przesunie się bardziej na północ i zachód. Wraz z przemieszczającym się frontem i opadami śniegu będzie wzrastała prędkość wiatru i osiągnie od 70 do 90 km/h, a to spowoduje zamiecie i z zawieje śnieżne.

We Wrocławiu intensywnych opadów śniegu możemy spodziewać się od niedzieli. Z każdym dniem będzie się robiło coraz zimniej.

Ostrzeżenie meteo – intensywne opady śniegu i mróz

W regionie intensywnych opadów śniegu już w sobotę (10 grudnia) mogą się spodziewać mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej.

Na niedzielę, 11 grudnia, IMGW wydało ostrzeżenie dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Obowiązuje ono również w poniedziałek (12 grudnia).

Od wtorku (13 grudnia) należy spodziewać się znacznego chłodzenia. W środę i czwartek we Wrocławiu i okolicach temperatura spadnie w nocy do nawet - 15 stopni C, a w ciągu dnia nie przekroczy – 7 stopni C.