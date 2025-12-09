Piekło na drodze! Autobus stanął w płomieniach. W środku kierowca i pasażerka

Zuzanna Sekuła
2025-12-09 15:31

Wtorkowe przedpołudnie na Dolnym Śląsku zamieniło się w scenę niczym z horroru. Na drodze wojewódzkiej nr 367, łączącej Kamienną Górę z Ogorzelcem, doszło do pożaru autobusu. Pojazd, którym podróżował kierowca i jedna pasażerka, stanął w ogniu. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej oraz policji, które natychmiast przystąpiły do akcji gaśniczej i zabezpieczenia terenu.

  • Na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru autobusu PKS, który całkowicie stanął w płomieniach.
  • Mimo dramatycznych okoliczności, kierowca i pasażerka zdołali bezpiecznie opuścić pojazd.
  • Co było przyczyną tak gwałtownego wybuchu ognia?

Pożar autobusu na Dolnym Śląsku

Zdarzenie miało miejsce we wtorek (9 grudnia), około godziny 11:30, gdy autobus PKS Kamienna Góra wykonywał kurs międzymiastowy na trasie Kamienna Góra – Ogorzelec - podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Ogień pojawił się nagle i rozprzestrzeniał się z błyskawiczną prędkością, obejmując w ciągu kilku chwil cały pojazd. Czarny dym, gęsto unoszący się nad drogą wojewódzką nr 367, był widoczny z dużej odległości.

Autobus MPK zderzył się z samochodem osobowym

W środku kierowca i pasażerka

W chwili wybuchu pożaru autobusu na jego pokładzie znajdował się jedynie kierowca oraz jedna pasażerka. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, obie osoby zdołały bezpiecznie opuścić pojazd, zanim płomienie objęły go w całości. Nikt nie został ranny.

Mł. kpt. Marek Malich z Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze informował tuż po zdarzeniu: „Trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Według wstępnych informacji nie odnotowano osób poszkodowanych. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej oraz policja. Droga na czas prowadzonych działań jest zamknięta dla ruchu pojazdów. Proszę o zachowanie ostrożności”. Działania strażaków były prowadzone w trudnych warunkach, przy dużym zadymieniu, a ich głównym celem było opanowanie ognia i zabezpieczenie terenu. Akcja zajęła prawie dwie godziny.

Na miejscu pracowali też funkcjonariusze policji. Dalsze dochodzenie ma wyjaśnić, co doprowadziło do zapłonu.

Autobus stanął w płomieniach
