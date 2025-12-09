Piekło na drodze! Autobus stanął w płomieniach. W środku kierowca i pasażerka

Na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru autobusu PKS, który całkowicie stanął w płomieniach.

Mimo dramatycznych okoliczności, kierowca i pasażerka zdołali bezpiecznie opuścić pojazd.

Co było przyczyną tak gwałtownego wybuchu ognia?

Pożar autobusu na Dolnym Śląsku

Zdarzenie miało miejsce we wtorek (9 grudnia), około godziny 11:30, gdy autobus PKS Kamienna Góra wykonywał kurs międzymiastowy na trasie Kamienna Góra – Ogorzelec - podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Ogień pojawił się nagle i rozprzestrzeniał się z błyskawiczną prędkością, obejmując w ciągu kilku chwil cały pojazd. Czarny dym, gęsto unoszący się nad drogą wojewódzką nr 367, był widoczny z dużej odległości.

Autobus MPK zderzył się z samochodem osobowym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W środku kierowca i pasażerka

W chwili wybuchu pożaru autobusu na jego pokładzie znajdował się jedynie kierowca oraz jedna pasażerka. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, obie osoby zdołały bezpiecznie opuścić pojazd, zanim płomienie objęły go w całości. Nikt nie został ranny.

Mł. kpt. Marek Malich z Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze informował tuż po zdarzeniu: „Trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Według wstępnych informacji nie odnotowano osób poszkodowanych. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej oraz policja. Droga na czas prowadzonych działań jest zamknięta dla ruchu pojazdów. Proszę o zachowanie ostrożności”. Działania strażaków były prowadzone w trudnych warunkach, przy dużym zadymieniu, a ich głównym celem było opanowanie ognia i zabezpieczenie terenu. Akcja zajęła prawie dwie godziny.

Na miejscu pracowali też funkcjonariusze policji. Dalsze dochodzenie ma wyjaśnić, co doprowadziło do zapłonu.