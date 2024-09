Poważna awaria kolejowa we Wrocławiu. Potężne opóźnienia pociągów

Opóźnienia pociągów Wrocław

Potężna awaria kolejowa we Wrocławiu. Jak poinformowała Marta Pabiańska z biura prasowego PLK PKP, doszło do awarii rozjazdów kolejowych w rejonie stacji Grabiszyn, za Dworcem Głównym. Do zdarzenia doszło tuż przed północą w nocy z wtorku na środę (3/4 września).

Ruch kolejowy został utrzymany, ale powstały utrudnienia i opóźnienia przede wszystkim na dwóch kierunkach - do Poznania oraz do Jeleniej Góry przez Legnicę. Największe problemy odnotowano rano. Służby cały czas pracują nad usunięciem awarii

– przyznała Marta Pabiańska.

Na razie nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta i ruch zacznie się odbywać według rozkładów. Niestety, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość i sprawdzać najnowsze dane o opóźnieniach na portalu pasażera.

Koleje Dolnośląskie poinformowały na swojej stronie, na których stacjach pasażerowie mogą spodziewać się utrudnień.

Są to stacje: Bautzen, Bischofswerda, Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce Wschód, Boguszów-Gorce Zachód, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Brzezinka Średzka, Chełmek Wołowski, Chojnów, Chróstnik, Ciechanowice, Czerna Mała, Dresden Hbf, Dresden Mitte, Dresden-Neustadt, Gierałtów, Gierałtów Wykroty, Głogów, Görlitz, Gorzelin, Grębocice, Imbramowice, Janowice Wielkie, Jaśkowice Legnickie, Jaworzyna Śląska, Jelenia Góra, Jędrzychowice, Kąty Wrocławskie, Koźlice, Krzepów, Księginice, Lasów, Legnica, Lubań Śląski, Lubin, Lubin Stadion, Łososiowice, Malczyce, Małowice Wołowskie, Marciszów, Mietków, Miękinia, Miłkowice, Mokronos Górny, Mrozów, Okmiany, Orzeszków, Osetnica, Pieńsk, Przedmoście Święte, Raszówka, Rudna Gwizdanów, Rudna Miasto, Rynarcice, Rzeszotary, Sadowice Wrocławskie, Seitschen, Sędzisław, Smolec, Szczedrzykowice, Ścinawa, Środa Śląska, Świebodzice, Tomaszów Bolesławiecki, Trzcińsko, Wałbrzych Centrum, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Szczawienko, Węgliniec, Witków Śląski, Wojanów, Wołów, Wrocław Główny, Wrocław Grabiszyn, Wrocław Kuźniki, Wrocław Leśnica, Wrocław Muchobór, Wrocław Nowy Dwór, Wrocław Pracze, Wrocław Stadion, Wrocław Zachodni, Wrocław Żerniki, Zagajnik, Zebrzydowa, Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Żarów