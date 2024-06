Oficjalne otwarcie

Bastion Sakwowy jak nowy. Tak się zmieniała perełka w centrum Wrocławia [GALERIA]

tas 5:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zrewitalizowany Bastion Sakwowy we Wrocławiu oficjalnie otwarty. Od 8 czerwca można oglądać to niezwykłe miejsce w centrum miasta do woli. W ostatnich latach zmieniało się ono nie do poznania. Zobaczcie to w naszej galerii.