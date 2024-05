Będzie tramwaj pod szpital przy Borowskiej

Chęć zaprojektowania tego odcinka zgłosiły cztery firmy. Miasto przewidziało na to maksymalnie 3,1 mln zł, ale w tej kwocie zmieściło się trzech oferentów. Zwycięskie biuro będzie miało 20 miesięcy na wykonanie projektu.

Tramwaj już tu docierał

Uniwersytecki Szpital Kliniczny to placówka wielkości niewielkiego miasteczka. Obok niego znajduje się Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego. To oznacza spory ruch pacjentów, ludzi, którzy ich odwiedzają, dojazdy personelu, ale też studentów. Starsi wrocławianie mogą pamiętać, że pętla tramwajowa kiedyś w tym miejscu już była – aż do schyłku lat 60. kończył tutaj bieg tramwaj linii 9. Wówczas jednak tory spod dzisiejszego szpitala prowadziły na zachód, do ulicy Ślężnej. Samego szpitala jeszcze nie było. Jednak od początku XXI wieku istnieje i tramwaj do niego jest po prostu potrzebny. Tym razem dojedzie w tę okolicę nie ze strony wschodniej, lecz od strony Gaju.

- Po zakończeniu projektowania, które od podpisania umowy ma potrwać 20 miesięcy, będziemy niemal od razu gotowi do ogłoszenia przetargu na budowę – mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Będzie też parking i autobusy

Obok pętli przy szpitalu ma powstać parking typu Park&Ride, przeznaczony dla kierowców dojeżdżających z południa Wrocławia lub z gmin ościennych. Po przebudowie sąsiadującej ze szpitalem Towarowej Obwodnicy Wrocławia, przystosowaniu jej do obsługi ruchu pasażerskiego oraz przeniesieniu tutaj przystanku kolejowego Wrocław – Wojszyce, to miejsce stałoby się także istotnym węzłem przesiadkowym dla dojeżdżających spoza naszego miasta pociągiem.

Na przewidzianym do przebudowy odcinku ul. Borowskiej ma powstać również mini-TAT (Trasa Autobusowo-Tramwajowa). Pozwoli ona szybko i sprawnie przejechać także autobusom, bo zaczną one omijać korki.

Tramwaj spod szpitala pojedzie też do centrum, ale brakujący odcinek o długości 1,8 km od Borowskiej na wysokości skrzyżowania z Działkową do Glinianej ma zostać wybudowany do ok. 2030 r. Gdy to się stanie, tramwajem będzie można dotrzeć m.in. do Aquaparku.

