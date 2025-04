Betonowe marzenia Wrocławia. Tak wyglądało miasto pod wpływem ZSRR

Spis treści

Wrocław w cieniu radzieckich wpływów. Czas PRL-u na Dolnym Śląsku

PRL to okres w historii Polski, który odcisnął niezatarte piętno na życiu mieszkańców wielu miast, w tym Wrocławia, który także znajdował się pod silnym wpływem ZSRR. Po II wojnie światowej stolica Dolnego Śląska była wręcz ruiną, więc nieunikniona była całkowita odbudowa. Niestety to, jak miasto miało wyglądać, nie zależało tylko i wyłącznie od architektów i urbanistów, lecz w dużej mierze od ówczesnej władzy, która kontrolowała niemalże wszystko. Z czasem więc Wrocław zmienił się zgodnie z założeniami socjalistycznego budownictwa i powstało wiele monumentalnych gmachów oraz pragmatycznych osiedli z wielkiej płyty.

Wielka płyta i urbanistyczne idee PRL-u we Wrocławiu

Po II wojnie światowej Polska stanęła w obliczu ogromnego kryzysu mieszkaniowego - nagle okazało się, że setki tysięcy ludzi nie ma gdzie mieszkać. Władze PRL-u miały jednak rozwiązanie w zanadrzu i postawiły na masowe budownictwo mieszkaniowe. Pojawiły się także programy, w których wprowadzano system przydziału mieszkań i prawdziwi szczęściarze odebrali klucze do swojego lokum. Czas budowy bloków był jednak bardzo długi, więc w latach 60. i 70. wprowadzono technologię wielkiej płyty, co pozwalało na szybsze wznoszenie budynków - niektóre bloki powstawały w kilka miesięcy.

PRL-owska władza tworzyła także obiekty mieszkalne, które co do zasady miały być samowystarczalne. Co to znaczy? Na takich obszarach planowano szkoły, sklepy, tereny zielone, lecz oczywiście nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem i niekiedy brakowały m.in. podstawowej infrastruktury.

Architektura Wrocławia w PRL-u

Spuścizna PRL-owskiej architektury we Wrocławiu. Dziś to ikony

Dziś budynki z czasów PRL-u budzą mieszane uczucia. Niektóre osiedla zostały już zmodernizowane, lecz są też i takie, które uchodzą za relikt minionych lat. Mimo to współczesny Wrocław nie wstydzi się swojej przeszłości, a w zasadzie jest dumny z wielu budynków na mapie miasta - nawet z tych, które powstały w okresie PRL-u, bowiem owa architektura stała się już integralną częścią tożsamości miejscowości.

