Aż trudno w to uwierzyć

Niektóre pary starają się nawet 8 lat. Dzięki in vitro we Wrocławiu urodziło się 218 dzieci

Bezpartyjni Samorządowcy kontra Donald Tusk

We wtorek (26 września) Bezpartyjni Samorządowcy poinformowali o złożeniu pozwu w trybie wyborczym przeciwko Donaldowi Tuskowi. Rzecznik ugrupowania Krzysztof Maj napisał, że rosnące poparcie formacji „nie jest na rękę PiS, dlatego musieliśmy wygrać z TVP, która nas pomijała, nie jest też na rękę PO, której lider kłamie na nasz temat”. - Zastanawia mnie, dlaczego to robi, skoro jego partyjny kolega Michał Szczerba za insynuacje o naszej współpracy z PiS przegrał z nami w sądzie - napisał Maj.

Chodzi o wypowiedź Donalda Tuska podczas wiecu wyborczego w Pile 21 września. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił o tym, że Bezpartyjni Samorządowcy to „przystawka PiS” i „pomocnicy Kaczyńskiego”, i zarzucił wprost, że są finansowani przez partię rządzącą.

W środę (27 września) legnicki sąd oddalił pozew bezpartyjnych samorządowcy. - Wniosek bezpartyjnych oddalony, @donaldtusk wygrał proces w Legnicy. Serdeczne gratulacje! Wygraliśmy dziś, wygramy 15 października 2023! – napisał na platformie X (dawniej Twitter) poseł PO Robert Kropiwnicki.

Bohdan Stawiski, koordynator medialny Bezpartyjnych Samorządowców, w rozmowie z PAP - komentując środową decyzję sądu - powiedział: - Tusk kłamie, nie zgadzamy się z orzeczeniem sądu.

- Będziemy się od decyzji sądu odwoływać. Uzasadnienie jest moim zdaniem kuriozalne. Pani sędzia uznała, ze wypowiedź Donalda Tuska miała charakter wiecowy i nie można traktować jej jako informacji. Tymczasem to Donald Tusk sam zaapelował, by „nieść tę informację dalej”. To naprawdę absurd – skomentował Krzysztof Maj na portalu X.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja oraz termin publikacji.

Będziemy się od decyzji sądu odwoływać. Uzasadnienie jest moim zdaniem kuriozalne. Pani sędzia uznała, ze wypowiedź @donaldtusk miała charakter wiecowy i nie można traktować jej jako informacji. Tymczasem to Donald Tusk sam zaapelował, by „nieść tę informację dalej”. To naprawdę…— Krzysztof Maj (@KrzysztofMajWro) September 27, 2023