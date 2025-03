Wrocław. 6-latek z błonicą wybudzony ze śpiączki

Sześcioletni chłopiec, który zaraził się błonicą podczas wakacji na Zanzibarze, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Janina Kulińska, poinformowała, że dziecko jest wydolne krążeniowo i oddechowo.

- Dziecko nadal jest izolowane, jednak jego forma świadczy, że choroba ustępuje. Z dzieckiem jest logiczny kontakt, jest energiczne i aktywne ruchowo. Stąd decyzja lekarzy, by przenieść je na Oddział Pediatryczny – dodała rzecznika.

Przypadki błonicy w Polsce są niezwykle rzadkie. W 2024 roku odnotowano zaledwie dwa zachorowania, w 2023 - jedno, a w 2022 - żadnego. Ten przypadek wstrząsnął opinią publiczną i przypomniał o ważności szczepień. Sześciolatek nie był zaszczepiony przeciwko błonicy.

W szpitalu przebywał również dorosły pacjent z błonicą, który miał kontakt z chorym dzieckiem. Mężczyzna był szczepiony, ale nie pamiętał daty ostatniej dawki przypominającej. Jego choroba miała łagodniejszy przebieg i został już wypisany ze szpitala. Żona i dziecko mężczyzny, którzy są zaszczepieni, nie zarazili się.

Z powodu tego przypadku błonicy służby sanitarne przeprowadziły dochodzenie epidemiologiczne. Dziecko podróżowało trzema samolotami, co zwiększyło ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. W Polsce sprawdzono ponad sto osób, a na całym świecie objęto postępowaniem sanitarnym ponad 500 osób.

Szczepienia przeciwko błonicy są w Polsce obowiązkowe. Zgodnie z kalendarzem szczepień, każde dziecko powinno otrzymać cztery dawki szczepionki w pierwszych miesiącach życia oraz dawkę przypominającą w szóstym roku życia. Dorosłym zaleca się dawki przypominające co 10 lat.

Błonica, zwana również dyfterytem, krupem lub dławcem, to ostra choroba zakaźna wywoływana przez bakterie. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt z osobą chorą. Objawy pojawiają się w gardle, na migdałkach i w krtani. Bakterie wytwarzają toksynę, która może prowadzić do poważnych powikłań, w tym do zapalenia mięśnia sercowego i niewydolności nerek.