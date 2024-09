Od 1 września mieszkańcy Wałbrzycha mogą zdecydować, jakie pomysły - zgłoszone wcześniej, a potem zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym - poprzeć w powszechnym głosowaniu. Potrwa ono do końca września, ale nie warto zwlekać do ostatniej chwili.

Sama procedura jest banalnie prosta. Wystarczy wejść na stronę poświęconą wałbrzyskiemu budżetowi obywatelskiemu i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Niezbędne dane to: imię, nazwisko, nr PESEL oraz imię ojca. Głosować może każdy mieszkaniec, który ukończył 14 lat. Jedna osoba może oddać wyłącznie jeden głos.

- To jest idea, która skutecznie buduje wśród mieszkańców przekonanie, że są gospodarzami dzielnicy, podwórka, ulicy. Budżet umacnia wiarę, że wszystko jest możliwe, że można zrealizować coś, czego nie udawało się zrobić przez dziesięciolecia - przekonuje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Do wyboru 14 projektów w 4 kategoriach. Oto szczegółowa lista pomysłów na lepszy Wałbrzych

Pora na informację o tym, spośród jakich projektów można dokonać wyboru. Trzeba przyznać, że w porównaniu z innymi miastami jest ich niewiele, bo zaledwie 14. Można je podzielić na cztery kategorie: inwestycyjne, sportowe, rodzinno-edukacyjne oraz kulturalne. Poniżej lista pomysłów wraz z ich planowanymi kosztami.

Inwestycyjne:

Bezpieczna droga - remont ulicy Odlewniczej w Wałbrzychu (1,1 mln zł)

"Niekoronowany czeka na zmiany" - upragniona, nowa nawierzchnia ulicy Mieszka I, pierwszego władcy Polski (1,1 mln zł)

Sportowe:

Singletrack na Niedźwiadkach - budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu (1,1 mln zł)

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjno-Sportowe w dzielnicy Stary Zdrój (1,1 mln zł)

Budowa boisk przy 4 LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu (1,1 mln zł)

Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu (328 tys. zł)

Multimedialne sportowe serce Wałbrzycha (1,1 mln zł)

Pierwsze boisko dla Szczawienka (816 tys. zł)

Rodzinno-edukacyjne:

Parki dla psiaków (1 mln zł)

Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa (1,1, mln zł)

Aleja spacerowo-rowerowa w dzielnicy Nowe Miasto dla uczniów SP 23, mieszkańców Wałbrzycha i turystów (1,1 mln zł)

Kulturalne:

Zakup sceny mobilnej dla Wałbrzycha do organizacji wydarzeń (855 tys. zł)

600 lat Wałbrzycha. Muzyczny prolog (725 tys. zł)

Zakup oraz regeneracja strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" (250 tys. zł)

O co chodzi z tym budżetem obywatelskim? Wyjaśniamy

Czym jest budżet obywatelski? To znajdująca z roku na rok coraz więcej zwolenników wyjątkowa metoda podziału części wydatków publicznych. Polega na tym, że to sami mieszkańcy decydują, na jakie cele zostanie przeznaczona określona pula miejskiego budżetu. W jaki sposób? Najpierw mają prawo do zgłaszania własnych pomysłów. A potem - do głosowania, które z nich zasługują na poparcie, czyli na co te pieniądze zostaną wydane.

Jak to robią inni? Polskie miasta kipią pomysłami

