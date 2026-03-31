Kolejna odsłona popularnego festiwalu BoryRun odbędzie się 24 maja na terenie Borów Dolnośląskich. Impreza ta niezmiennie kusi zarówno debiutantów, jak i starych wyjadaczy, gwarantując im niepowtarzalny klimat oraz zróżnicowane wyzwania biegowe.

BoryRun 2026. Jakie trasy czekają na biegaczy?

Twórcy festiwalu opracowali cztery podstawowe dystanse, aby każdy mógł dopasować start do swoich możliwości kondycyjnych. W programie znalazły się: wymagający Maraton BoryRun, kompromisowy Półmaraton, malowniczy Bieg Zamkowy (10 km), a także rywalizacja służb, czyli Bieg Mundurowy (10 km). Osoby preferujące maszerowanie mogą spróbować swoich sił w Nordic Walking na 5 km.

Zadbano również o najmłodszych. Z myślą o nich przygotowano strefę BoryRun Activ, gdzie sportowe animacje i konkurencje mają za zadanie obudzić w dzieciach pasję do aktywności fizycznej.

Bieg Mundurowy BoryRun 2026. Służby na starcie

Prawdziwą gratką dla kibiców będzie z pewnością kategoria przygotowana specjalnie dla przedstawicieli formacji dbających o bezpieczeństwo państwa. Ten unikalny wyścig to efekt współdziałania z 23. Śląskim Pułkiem Artylerii w Bolesławcu, na czele którego stoi płk Rafał Grzywiński.

" Bieg mundurowy to wyjątkowa rywalizacja służb!" - zapowiadają organizatorzy.

Startujący w nim reprezentanci Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej oraz uczniowie klas o profilu mundurowym muszą zmierzyć się z 10-kilometrową trasą. Trudność polega na tym, że biegną w pełnym rynsztunku i wojskowym obuwiu, co ma stanowić formę uznania dla ich codziennej służby.

Jerzy Skarżyński ambasadorem BoryRun 2026

Rolę ambasadora tegorocznego wydarzenia powierzono Jerzemu Skarżyńskiemu, wybitnej postaci polskiego maratonu. Ten znakomity sportowiec, mogący pochwalić się wynikiem 2:11:42 i triumfem w Maratonie Warszawskim, zasłynął również jako twórca poczytnych książek o bieganiu.

"„Jego książki to biegowe "must-ready" - od praktycznych poradników, przez treningowe metodologie, aż po inspirujące opowieści z życia maratończyka " - przypominają organizatorzy.

W jego literackim dorobku znajdują się między innymi pozycje: „Biegiem przez życie”, „Trening biegowy metodą Skarżyńskiego”, „W biegu, czyli rozmyślnik maratończyka” oraz „Zabiegaj o zdrowie, naturalnie”.

Historia BoryRun. Jak nowojorski maraton zainspirował imprezę w Polsce?

Inicjatorem powstania festiwalu jest Andrzej Stefańczyk, pełniący funkcję prezesa Stowarzyszenia BoryRun. Ten dziennikarz zafascynował się bieganiem podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.

"Na pomysł organizacji Festiwalu BoryRun wpadłem kilka lat temu, po ukończeniu maratonu w Nowym Jorku. Wychodząc z Central Parku, wśród tysięcy biegaczy, pomyślałem sobie: »Dlaczego podobnego biegu nie zorganizować u nas?« Przecież mamy doskonałe warunki, a ścieżki Borów Dolnośląskich, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce i Europie, są wręcz wymarzone do biegania. Tak się wszystko zaczęło "

- relacjonuje Andrzej Stefańczyk.

Przełomowym momentem okazała się rozmowa z Tomaszem Kopczyńskim, który zarządza Zamkiem Kliczków.

"Spotkałem się z Tomaszem Kopczyńskim, także maratończykiem i dyrektorem Zamku Kliczków, który powiedział mi, że właśnie wycofali się z organizacji zawodów jeździeckich po Borach. Wtedy padła propozycja organizacji BoryRun. Skoro po lesie mogą biegać konie, ludzie tym bardziej. Trasy były już częściowo wytyczone, my natomiast zmodyfikowaliśmy je tak, aby były bardziej przyjazne dla biegaczy. I tak zaczęła się nasza historia"

- uzupełnia prezes stowarzyszenia.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin zawodów, udostępniono pod adresem: www.boryrun.pl.