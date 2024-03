Andrzej dwa razy zmienił płeć. Przez lata oszukiwał i ukrywał się przed policją

Oszust Andrzej D.-C. zatrzymany

Do zatrzymania Andrzej D.-C. doszło 24 lutego w Tczewie w województwie pomorskim. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia 2,5 roku kary więzienia. - Potwierdzam, że skazany został ujęty 24 lutego bieżącego roku i został osadzony w zakładzie karnym w Gdańsku. Koniec kary przypada na 23 czerwca 2026 roku – mówi sędzia Jan Klocek, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, gdzie wydany został wyrok w jego sprawie.

Na trop znanego oszustwa wpadli policjanci z Wrocławia, bowiem wobec 55-latka toczą się obecnie również inne postępowania. - W innej sprawie ma też orzeczony areszt śledczy – zauważa st. asp. Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu.

Przestępcza działalność Andrzeja D.-C. wyszła na jaw w 2014 roku. - Oszukiwał ludzi na różne legendy, podając się za przedsiębiorców, adwokatów, za osoby świadczące różnego rodzaju usługi. Podczas pandemii np. świadczył, choć oczywiście tego nie realizował, rzekome usługi ozonowania pomieszczeń – dodaje st. asp. Aleksandra Freus.

Andrzej stał się Joanną. By dalej oszukiwać?

W trakcie swojej "działalności" Andrzej B.-C. przeszedł prawną procedurę… zmiany płci. Wtedy stał się Joanną P. Czy doszło do tego, by dokonywać oszustw i unikać wymiaru sprawiedliwości? - Oczywiście nie ma pewności, czy to był powód do tego, by móc dalej oszukiwać i ukrywać się przed organami ścigania, natomiast taki był fakt w tej całej historii i nam też, nie ukrywajmy, utrudniało to nasze czynności – kończy policjantka.

Mężczyzna w przeszłości był policjantem. Gdy zaczął oszukiwać ludzi, podawał się m.in. za adwokata reprezentującego międzynarodową kancelarię prawną, czy prezesa różnych fundacji. Dzięki oficjalnej zmianie płci, już jako Joanna P. został zarządcą hotelu w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wrześniu 2021 r. został skazany za dokonane wówczas oszustwa i łamanie praw pracowników.

Apelacje obrony i prokuratury zostały uznane za bezzasadne w 2023 roku, wówczas - ponownie za Andrzejem D.-C. - wydano za oszustem list gończy.