Zabójstwo, a nie usiłowanie. Nowy zarzut dla Mariusza G.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze poinformowała o zmianie kwalifikacji czynu, którego dopuścił się Mariusz G. Początkowo mężczyzna odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, jednak po śmierci funkcjonariusza zarzut został zaostrzony.

- Prokurator zmienił podejrzanemu zarzut z usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych na dokonanie tej zbrodni

- poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Według śledczych, Mariusz G. jest obecnie podejrzany o to, że 24 września w Kraśniku Górnym, "działając z zamiarem bezpośrednim pozbawił życia funkcjonariusza Policji w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, oddając w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal.9 i powodując obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej głowy w okolicy potylicznej, z rozległym uszkodzeniem mózgu, skutkujących jego zgonem w dniu 25 września 2026 roku."

To jednak nie wszystko. Mężczyźnie zarzuca się również nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz posiadanie amfetaminy. Podejrzany, który przebywa w tymczasowym areszcie, nie przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywocia.

Tragiczna interwencja w Kraśniku Górnym

Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 24 września, około godziny 11:00. Funkcjonariusze z komendy w Bolesławcu prowadzili działania wobec 33-latka w związku z podejrzeniem o kradzieże. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mężczyzna miał wycelować pistolet Browning w głowę jednego z policjantów i pociągnąć za spust.

Postrzelony 29-letni sierż. szt. Natan Sieroń w stanie krytycznym trafił do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Zmarł dzień po tragicznym zdarzeniu.

Cała Polska odda hołd. Wzruszający apel Policji

W piątek, 2 października, odbędzie się ostatnie pożegnanie zmarłego funkcjonariusza. Polska Policja w specjalnym komunikacie zapowiedziała, że tego dnia w samo południe w całym kraju zapanuje minuta ciszy.

- 2 października o godz. 12.00 cała polska Policja zatrzyma się na chwilę. Tego dnia pożegnamy sierż. Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym

- czytamy w komunikacie.

Policja podkreśla, że postawa zmarłego kolegi była potwierdzeniem słów roty ślubowania.

- Swoją postawą potwierdzał znaczenie słów, które wypowiedział, rozpoczynając służbę: „nawet z narażeniem życia”. Pozostał im wierny do końca

- przekazali policjanci.

W piątek o 12:00 w policyjnych radiowozach w całym kraju zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział kierownictwo polskiej Policji. Formacja apeluje o uszanowanie powagi tego dnia.

- Jego śmierć jest ogromną tragedią dla Rodziny, Bliskich, Koleżanek i Kolegów oraz całej policyjnej społeczności. W tych trudnych chwilach jesteśmy z wszystkimi, którzy Go kochali, znali i mieli zaszczyt z Nim służyć. Dlatego prosimy o uszanowanie charakteru tego dnia

- apeluje Polska Policja.

2 października o godz. 12.00 cała polska Policja zatrzyma się na chwilę.Tego dnia pożegnamy sierż. Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym.Swoją… pic.twitter.com/pJTmjd3jtM— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 1, 2026