Koszmarny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec LPR!

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 1 października. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o dramatycznym wypadku na terenie powiatu złotoryjskiego. Doszło do nieszczęścia - mężczyzna został przejechany przez ciągnik.

Informacje o zdarzeniu szybko potwierdzili przedstawiciele straży pożarnej.

- W dniu 1 października, około godz. 11:07, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi odebrał zgłoszenie dotyczące wypadku, w którym mężczyzna został najechany przez ciągnik rolniczy

- przekazuje mł. bryg. Konrad Siwik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.

Dramatyczna walka. Rodzina rzuciła się na pomoc

Z pierwszych relacji wynika, że poszkodowany od razu po zdarzeniu otrzymał pomoc od najbliższych, którzy natychmiast przenieśli go w bezpieczne miejsce, oczekując na przyjazd wykwalifikowanych służb medycznych. Młodszy aspirant Szymon Kapłon opisuje przebieg sytuacji po przybyciu strażaków na miejsce:

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej ustalono, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego mężczyzna został najechany przez ciągnik rolniczy. Poszkodowany został przetransportowany przez członków rodziny do mieszkania, gdzie udzielił mu pomocy przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

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Obrażenia odniesione przez mężczyznę okazały się poważne.

- Ze względu na poważne obrażenia oraz stan zagrażający życiu, na miejsce zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- wyjaśnia przedstawiciel KP PSP w Złotoryi.

Do zadań strażaków należało nie tylko zabezpieczenie samego terenu zdarzenia, ale również przygotowanie bezpiecznej strefy do przyziemienia dla latającej karetki.

- Działania zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przygotowaniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR

- dodaje mł. bryg. Konrad Siwik

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Obecnie trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.

W działaniach ratowniczych na miejscu brały udział liczne podmioty. Do akcji zaangażowano m.in.: JRG Złotoryja, OSP Świerzawa, OSP Sokołowiec, pogotowie ratunkowe, policję, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.