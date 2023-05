Wylądował w celi, bo chciał zobaczyć dzieci. Pan Ireneusz oskarża policjantów!

Chojnów. Brutalna akcja policji

Był styczeń bieżącego roku. Ireneusz Merunowicz poszedł na wywiadówkę do szkoły syna. Okazało się, że ten od trzech tygodni nie pojawiał się na zajęciach. - Ta informacja bardzo mnie zaniepokoiła. Udałem się więc do syna, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Chciałem o sprawie porozmawiać też z byłą żoną – mówi nam chojnowiczanin.

Para od kilku lat nie jest razem. - Zanim do nich poszedłem, kilka razy dzwoniłem - do byłej żony, do syna i do córki. Nikt nie odbierał. Mój niepokój narastał – wspomina. - Wpadłem w panikę, gdy już będąc pod drzwiami słyszałem różne odgłosy z mieszkania, ale mimo pukania i kolejnych telefonów, nikt nie dawał znaku życia. Bałem się o bliskich. Dlatego wezwałem policję.

Nie takiej jednak interwencji się spodziewał. Wtedy bowiem zaczął się dramat mężczyzny. - Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, nie chcieli sprawdzić, czy w mieszkaniu np. nie doszło do jakiejś tragedii. Zignorowali moje prośby – mówi pan Ireneusz, który przekonywał mundurowych, aby nie rezygnowali z interwencji.

Wtedy nagle doszło do szarpaniny. - Zostałem obezwładniony i skuty kajdankami. Trafiłem „na dołek”. Prosiłem o kontakt z prawnikiem, ale mi tego odmówiono. Za kratami, jak jakiś przestępca, spędziłem 48 godzin – mówi nam roztrzęsiony.

Sprawę skierował do sądu, a Sąd Rejonowy w Złotoryi orzekł, że zachowanie policjantów było nielegalne i niezasadne. Tak samo, jak zatrzymanie Merunowicza za kratami. - To kolejny dowód na to, że policjanci przekraczają swoje uprawnienia. Podejmiemy w tej sprawie kolejne kroki – mówi Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik Merunowicza.

Co na to policja? Zapytaliśmy o sprawę Komendę Wojewódzką Policji, ale wciąż czekamy na odpowiedź.