W Legnicy doszło do tragedii, w której dwóch mężczyzn zmarło, prawdopodobnie w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Ofiary to 60- i 63-latek, a w mieszkaniu znajdowały się również trzy inne, nietrzeźwe osoby, które nie miały objawów zatrucia.

Podejrzewa się, że źródłem tlenku węgla mógł być piec węglowy.

Sprawdź, co jeszcze ujawni śledztwo i czy zatrzymani pomogą wyjaśnić przyczyny tej tragedii.

Legnica. Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu. Trzy osoby zatrzymane

O ile dwóch mężczyzn znalezionych martwych w mieszkaniu w Legnicy prawdopodobnie uległo zaczadzeniu, o tyle trzy inne osoby przebywające w tym samym lokum nie miały objawów zatrucia tlenkiem węgla. Ofiary zdarzenia, do którego doszło we wtorek, 13 stycznia, przy ul. Głogowskiej, to 60- i 63-latek, natomiast zatrzymani na miejscu zdarzenia to: 58-letni mężczyzna, 73-letni mężczyzna i 58-letnia kobieta.

- Wszystkie były nietrzeźwe, więc nie można było ich przesłuchać. Czynności z ich udziałem odbędą się prawdopodobnie w środę - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Jak dodaje policjantka, cztery z pięciu osób znalezionych na miejscu to mieszkańcy lokum. Na ten moment nic nie wskazuje, by doszło tam do zdarzenia o charakterze kryminalnym, zwłaszcza że na ciałach ofiar nie ujawniono żadnych obrażeń. Przesłuchanie zatrzymanych ma tylko pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tragedii.

Tymczasem jest podejrzenie, że tlenek węgla, którym potencjalnie zatruły się ofiary i którego obecność wykryli strażacy, mógł wydobywać się ze znajdującego się w mieszkaniu piec węglowego. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura.