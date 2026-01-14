Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu. Policja zatrzymała trzy osoby! Tragedia w Legnicy

Po tym jak policjanci ujawnili w mieszkaniu przy ul. Głogowskiej w Legnicy ciała dwóch mężczyzn, na miejscu zdarzenia zatrzymano również 3 inne osoby. To 58-latek, 73-latek i 58-latka. Cała trójka była nietrzeźwa, dlatego zostanie prawdopodobnie przesłuchana w środę, 14 stycznia. Mimo to mundurowi wykluczają zdarzenie kryminalne, bo wszystko wskazuje, że ofiary zatruły się tlenkiem węgla.

Legnica. Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu. Policja zatrzymała trzy osoby

Legnica. Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu. Trzy osoby zatrzymane

O ile dwóch mężczyzn znalezionych martwych w mieszkaniu w Legnicy prawdopodobnie uległo zaczadzeniu, o tyle trzy inne osoby przebywające w tym samym lokum nie miały objawów zatrucia tlenkiem węgla. Ofiary zdarzenia, do którego doszło we wtorek, 13 stycznia, przy ul. Głogowskiej, to 60- i 63-latek, natomiast zatrzymani na miejscu zdarzenia to: 58-letni mężczyzna, 73-letni mężczyzna i 58-letnia kobieta.

- Wszystkie były nietrzeźwe, więc nie można było ich przesłuchać. Czynności z ich udziałem odbędą się prawdopodobnie w środę - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Jak dodaje policjantka, cztery z pięciu osób znalezionych na miejscu to mieszkańcy lokum. Na ten moment nic nie wskazuje, by doszło tam do zdarzenia o charakterze kryminalnym, zwłaszcza że na ciałach ofiar nie ujawniono żadnych obrażeń. Przesłuchanie zatrzymanych ma tylko pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tragedii.

Tymczasem jest podejrzenie, że tlenek węgla, którym potencjalnie zatruły się ofiary i którego obecność wykryli strażacy, mógł wydobywać się ze znajdującego się w mieszkaniu piec węglowego. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

