Ciężarówka dachowała w rowie. Kabina zupełnie zgnieciona. Są ofiary!

Cieśle. Tragiczny wypadek ciężarówki na S8

Do zdarzenia doszło w piątek, 14 czerwca, tuż po godz. 5 na drodze ekspresowej S8 z Warszawy do Wrocławia. Na odcinku pomiędzy węzłami Oleśnica Wschód i Szczodrów, na wysokości miejscowości Ciesle, ciężarówka wypadła z drogi i wjechała do rowu. Następnie pojazd dachował.

Kabina TIR-a została zgnieciona. Początkowo GDDKiA informowała o dwóch osobach rannych, niestety, jednej z nich nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zginął pasażer ciężarówki, a kierowca został ciężko ranny.

Droga S8 w kierunku Wrocławia jest zablokowana, a utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać kilka godzin. Policja kieruje pojazdy jadące od strony Warszawy objazdem przez węzeł Szczodrów.