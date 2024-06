Zmiażdżony volkswagen, rozbita ciężarówka. Tragiczne skutki karambolu

Wybory do Parlamentu Europejskiego. On zrobił rekordowy wynik. Sześciu europosłów z regionu

Wrocław. Groźny karambol na AOW

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 czerwca, około godz. 18 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód zderzyły się trzy ciężarówki, dwa samochody osobowe i bus.

Skutki okazały się straszne – cztery osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana została osoba jadąca osobowym volkswagenem. Ten samochód został najbardziej uszkodzony, jego tył został dosłownie zmiażdżony. Inne pojazdy również zostały poważnie uszkodzone – tylko chyba cud sprawił, że nikt nie zginął w tym strasznym zdarzeniu.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca jednej z ciężarówek mógł uderzyć w poprzedzającego go samochody, które zatrzymywały się przed zatorem drogowym. Czy tak było? To ustali dochodzenie śledczych.

Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały przez wiele godzin i zakończyły się dopiero po północy.