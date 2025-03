Ciężarówka zmiażdżyła osobówkę. Kierowca uwięziony we wraku

Jaczów. Tragiczny wypadek na DW329

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 25 marca. O godzinie 7:22 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej 329 w okolicach miejscowości Jaczów pod Głogowem. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z osobówką. Mężczyzna jadący ciężarówką nie odniósł obrażeń. Niestety, w pojeździe osobowym znajdował się kierowca, która został uwięziony we wraku.

- Strażacy udzielili wsparcia psychicznego mężczyźnie, a następnie przystąpili do uwolnienia go z pojazdu. W tym celu usunięto lewy bok samochodu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany został ewakuowany z pojazdu i przetransportowany do karetki – informuje strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.

Uwięziony kierowca był przytomny, ale jego stan był ciężki. Po wyciągnięciu z pojazdu natychmiast został zabrany do szpitala.

Ruch na drodze wojewódzkiej 329 w obu kierunkach był zablokowany przez kilka godzin. Po zakończeniu działań ratowniczych miejsce zdarzenia zostało przekazane policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.