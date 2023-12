Rozpaczliwy apel brata. Przemierzy tysiące kilometrów, by odnaleźć siostrę

Adila i Emil zaginęli we Wrocławiu

Wyszła z pociągu i wrzuciła martwego kota do śmietnika. Straszna prawda wyszła na jaw

Koszmar we Wrocławiu

„Ja sądzę, że to nie był wypadek”

Czarna seria wrocławskiej policji

Ostatnie lata to nie był dobry czas dla polskiej policji. Skandale i wpadki zdarzały się zawsze, ale ich nagromadzenie w ostatnich ośmiu latach były wręcz szokujące. Eksperci nie mają wątpliwości, że po 2015 roku było z jednej strony większe przyzwolenie na brutalność mundurowych, a z drugiej strony pozbyto się wielu doświadczonych policjantów ze względów politycznych, co przełożyło się pogorszenie jakości szkolenia.

Statystyki są zatrważające. Jak powiedziała Hanna Machińska, była zastępczyni RPO, prawniczka z Uniwersytetu Warszawskiego, od 2018 do połowy 2023 roku, po interwencji policji życie straciły w Polsce co najmniej 34 osoby. - Takie dane zebrał RPO i na pewno nie są kompletne. Nie każda rodzina idzie do Rzecznika z prośbą o pomoc, nie każda umie znaleźć adwokata, który pomoże – przyznała prawniczka.

Niestety, wiele z bulwersujących wydarzeń zdarzyło się również na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza we Wrocławiu. Dziś przypominamy największe wpadki i skandale z udziałem wrocławskich mundurowych. Pamiętajmy jednak, że w większości tych spraw policjanci nie usłyszeli zarzutów, choć rodziny ofiar do dziś mają duże wątpliwości...

Czarna seria wrocławskiej policji - szczegóły znajdziecie w naszej galerii.