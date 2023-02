Wrocław. Poszukiwania mężczyzny, który skoczył do Odry

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 24 lutego, rano. - Po godzinie 6 30 otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która wpadła/skoczyła do Odry w okolicach mostu Sikorskiego we Wrocławiu. Od razu udaliśmy się na miejsce. Do działań wykorzystujemy sonar holowany. We współpracy z policją oraz strażą pożarną przeszukujemy rzekę – poinformowała na swoim profilu na Facebooku Wodna Służba Ratownicza.

Od tego czasu na Odrze, od mostu Sikorskiego w kierunku ul. Długiej, służby prowadzą działania poszukiwawcze. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej, ratownicy wodni, policjanci z komisariatu wodnego oraz pogotowie ratunkowe.

- Ze wstępnych informacji przekazanych przez świadków wynika, że w Odrze znalazł się mężczyzna, który sam wskoczył do rzeki. Cały czas weryfikujemy wszystkie informacje - powiedział nam ok. godz. 10 młodszy aspirant Rafał Jarząb z wrocławskiej policji.

