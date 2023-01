Darmowe parkingi w centrum Wrocławia. „Tych miejscówek się nie zdradza”

To był ich ostatni dzień pracy. 51-latek nie wróci już do domu. Zabił go wybuch, jego kolegów ranił

Kiedyś takich miejsc w centrum Wrocławia było o wiele więcej. Mimo że od lat władze miasta starają się, by - zwłaszcza w ścisłym centrum – miejsca parkingowe były płatne, wciąż można znaleźć miejscówki, gdzie zaparkujemy bezpłatnie.

Ostatnio portal miejscawewroclawiu.pl na swoim Instagramie zaprezentował pięć lokalizacji w centrum miasta, gdzie wciąż istnieje taka możliwość.

Darmowe parkingi w centrum Wrocławia

Parking u zbiegu al. Słowackiego i ul. Krasińskiego

Parking na rogu ulic: Jana Styki i Wojciecha Kossaka oraz ul. Purkyniego

Parking przy Dworcu Świebodzkim

Parking przy Podwale 20

Parking przy ul. Traugutta i Dobrzyńskiej

Co ciekawe, zestawienie wzbudziło… mieszane odczucia internautów. Wielu z nich miało wręcz za złe autorom, że zdradzili wiedzę dostępną dotąd tylko dla „wtajemniczonych”.

don_matteo_o: Po tym poście już raczej będą pełne

laskosia_93: zdradzić takie tajemnice, o nie!

Zawistovska: Bez sensu, tych miejscówek się nie zdradza…

_emspu: Coś czuję, że po Waszym poście już niedługo mogą przestać być darmowe

joanna_jezior: Dzięki. Teraz to na pewno już tam nie zaparkuje

radioheadpl: Dzięki, ZDIUM już się szykuje na te miejsca… za odpłatnością oczywiście.

Fredro95: Genialny pomysł, takich rzeczy się nie mówi. Kto z Wrocławia, to i tak wiedział, ale promujmy to na Insta na pewno będzie lepiej teraz.

m_a_r_e_s_h_k_a: Czuje, że po tym poście, miejsce gdzie zawsze zostawiałam auto i szłam do pracy będzie już nieaktualne.

"Egoistycznie nie chcą dzielić się miejscem"

Nie brakowało jednak osób, którzy mieli odmienne zdanie. - Widzę, że masa ludzi chce zachować wiedzę o tych miejscach tylko dla siebie i egoistycznie nie dzielić się miejscem... Jeszcze w dodatku Was krytykują za podzielenie się. Smutne to. Inna część narzeka, że nie da się tam zaparkować i ma pretensje, że po co piszecie, skoro nie da się tam znaleźć miejsca... No tak to już jest, że czasem, jak chcesz znaleźć miejsce to jest zajęte. Ja Wam dziękuję za podzielenie się tymi miejscami. Może wielu z nas zaoszczędzi na parkowaniu wtedy, kiedy potrzebujemy, a nie tylko jedne i te same osoby. I dziękuję tym, którzy docenili podzielenie się tą wiedzą – skomentował markmanmarkman.

Jak wskazują inni komentujący, nie wszystkie miejsca zostały odkryte. - Cale szczęście moje trzy sprawdzone miejscówki w centrum nie zostały tu ujawnione – napisała goniagoniawska.

A Wy macie swoje miejsca, gdzie wciąż można zaparkować za darmo? Podzielicie się nimi z innymi, czy wolicie zostawić je dla siebie?