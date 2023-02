Do Wrocławia przyjechało 150 tys. uchodźców. Rocznica wybuchu wojny na Ukrainie

Według szacunkowych danych przedstawionych przez wrocławskich urzędników, co czwarty mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska to obywatel Ukrainy. Oznacza to, że w mieście przybywa około 250 tys. Ukraińców. Po agresji Rosji na Ukrainę do Wrocławia miało przyjechać około 150 tys. uchodźców.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że od początku wojny w Ukrainie, mieszkańcy Wrocławia aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom. - Będziemy nieustannie pomagali, bo wiemy, że w tej wojnie chodzi nie tylko o niepodległość Ukrainy, ale też Polski – powiedział Sutryk.

Od początku wojny w systemową pomoc uchodźcom, ale również Ukraińcom, którzy pozostali w swoim kraju, zaangażowały się instytucje miejskie, około stu organizacji współpracujących z magistratem oraz tysiące mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Miasto zorganizowało ponad 20 punktów noclegowych - były to hotele, hostele, a także m.in. terminal lotniczy, czy budynek po dawnym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowej. Przez kilka tygodni jednym z takich miejsc była również Hala Orbita z 350 miejscami noclegowymi. W kulminacyjnym momencie do dyspozycji było 3 tys. miejsc noclegowych dla uchodźców, a w ciągu minionego roku miasto zapewniło uchodźcom około 400 tys. noclegów.

- Pracujemy od pierwszych dni inwazji w systemie codziennym, kontynuując swoją pracę nieprzerwanie do dziś, w każdą środę analizując aktualną sytuację. Bieżące działania urzędu, jednostek i spółek miejskich wsparły miasta partnerskie jak Breda, Drezno, Lille i Wiesbaden przysyłając pomoc humanitarną oraz oferując uchodźcom relokację - powiedział Radosław Michalski, koordynator wrocławskiego sztabu dedykowanego kryzysowi uchodźczemu.

W miejskim punkcie informacyjnym dla uchodźców z Ukrainy (Przejście Dialogu) udzielono porad blisko 24 tys. osób. Oprócz niezbędnych informacji były to również porady prawne, zdrowotne i psychologiczne.

Zbiórki darów dla uchodźców oraz Ukraińców, którzy pozostali w swoim kraju, były prowadzone m.in. we wrocławskich szkołach i przedszkolach oraz trzech dużych punktach w mieście. Na Ukrainę wysłano kilkaset ton darów.

Dziś do wrocławskich szkół i przedszkoli uczęszcza około 20 tys. uczniów z Ukrainy. W stolicy działa też pięć centrów nauki zdalnej, w których młodzi Ukraińcy łącza się online ze szkołami w swoim kraju.