i Autor: Ekostraż Wrocław/facebook

Koszmar we Wrocławiu

Okaleczone zwłoki psa w parku! Oprawca był okrutny, co on z nim robił?

Koszmar we Wrocławiu. W Parku Szczytnickim na Wielkiej Wyspie doszło do makabrycznego okrycia – w plastikowym worku znaleziono okaleczono zwłoki psa. To straszne, co mogło się z nim dziać przed śmiercią.