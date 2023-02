Dobra wiadomość dla pasażerów! Wrocław dogadał się z Kolejami Dolnośląskimi

Kolejni ludzie prezydenta Jacka Sutryka zatrudnieni w spółkach. Nie tylko we Wrocławiu

Jest szansa, że niemal po dwóch latach przerwy pasażerowie MPK Wrocław będą mogli jeździć po mieście pociągami Kolei Dolnośląskich i POLREGIO bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a przewoźnicy ci będą respektować przejazdówki zakodowane na karcie Urbancard.

- Przyjmujemy ofertę złożoną przez władze Wrocławia w zakresie honorowania Urbancard i ulg obowiązujących w MPK Wrocław również w pociągach KD. Wracamy do rozliczeń od pasażera, którą stosowaliśmy do 2020 roku, wedle nowej stawki zaproponowanej przez władze Wrocławia – poinformowały we wtorek, 28 lutego, Koleje Dolnośląskie.

1 grudnia 2022 roku Wrocław zaoferował stawkę 9,10 zł za każdy przejazd w granicach Wrocławia, a po podwyżkach cen biletów w Kolejach Dolnośląskich, zgodził się na kwotę 9,40 zł.

- Kwota należna przewoźnikom kolejowym będzie uzależniona od faktycznej liczby przejazdów uprawnionych wrocławian na terenie miasta, co zostało także zaakceptowane przez urząd marszałkowski i Koleje Dolnośląskie, o co miasto apelowało od początku negocjacji – wyjaśnia Tomasz Sikora z biura prasowego magistratu.

Jak informuje magistrat, z oferty będą mogli skorzystać mieszkańcy posiadających aktywny status w programie „Nasz Wrocław” oraz uprawnienia do podróżowania komunikacją miejską (bilet co najmniej 7-dniowy lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów).

Jeśli wkrótce uda się dopiąć wszystkie formalności, to niewykluczone, że umowa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2023 roku.