Dostał kosza w pociągu i trafił do pudła! Wymachiwał nożem na dworcu

Legnica. 48-latek wymachiwał nożem na dworcu. Trafił do aresztu

Kilka dni temu w jednym z pociągów do kobiety podróżującej z Chojnowa do Legnicy przysiadł się natarczywy mężczyzna i nieustannie adorował pasażerkę. Przestraszona kobieta poprosiła swojego chłopaka, aby wyszedł po nią na dworzec, ponieważ nie czuła się bezpiecznie. Gdy pociąg zatrzymał się w Legnicy, kobieta wysiadła z pociągu, ale natarczywy adorator ruszył za nią. Na dworcu na kobietę czekał jej chłopak oraz jego ojciec. Uparty adorator nie dawał za wygrana i szedł za nimi. Pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki. Adorator wyciągnął nóż i zranił tych, którzy mieli zapewnić spokój kobiecie.

Chłopak miał ranę klatki piersiowej, a jego ojciec ranę ciętą łokcia. Napastnik uciekł, a mężczyźni udali się do szpitala, a następnie powiadomili policję. Mundurowi z Legnicy ustalili, że sprawcą tego zdarzenia jest 48-letni legniczanin. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze znaleźli przy nim nóż, którym posłużył się feralnego dnia.

48-latek usłyszał już zarzuty uszkodzenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia poniżej dni siedmiu. - 48-latek dopuścił się przestępstwa publicznie i z błahego powodu, co wyczerpuje znamiona występku o charakterze chuligańskim. Ponadto prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Według kodeksu karnego, za popełnione przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2 - informuje mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.