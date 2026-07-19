Dramat pod Wrocławiem! Wywróciła się żaglówka, młodzi ludzie wpadli do wody

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-19 9:06

Groźny incydent na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Silny wiatr zaskoczył załogę żaglówki, która w ułamku sekundy znalazła się w wodzie. Na pomoc natychmiast wyruszyli ratownicy WOPR.

Dramatyczna akcja na Zalewie Mietkowskim. Dwóch żeglarzy w wodzie

Warunki atmosferyczne na Zalewie Mietkowskim w okolicach Wrocławia okazały się niezwykle trudne. Porywisty wiatr zaskoczył załogę łodzi typu Omega. Z relacji Dolnośląskiego WOPR wynika, że w sobotę żaglówka nagle się wywróciła, a dwóch młodych mężczyzn wpadło do wody.

- Nie wszyscy poradzili sobie w tak wietrznych warunkach. Jedna z żaglówek po przewróceniu wymagała pomocy ratowników WOPR. Dwuosobowa załoga omegi wylądowała w wodzie, a obaj młodzi mężczyźnie nie mieli kamizelek ratunkowych

- przekazało Dolnośląskie WOPR.

Służby ratownicze sprawnie wydobyły poszkodowanych na brzeg. Mężczyźni nie doznali żadnych obrażeń i nie wymagali interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Gdy załoga była już bezpieczna, WOPR-owcy zabezpieczyli łódź, po czym przetransportowali ją z powrotem do portu.

Zalew Mietkowski postrachem żeglarzy? To nie pierwszy raz

Warto przypomnieć, że raptem kilka dni wcześniej z powodu gwałtownych podmuchów wiatru ratownicy musieli interweniować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. W minioną niedzielę WOPR bezustannie pomagał załogom, które straciły kontrolę nad swoimi jednostkami pływającymi.

WOPR apeluje o rozsądek. Pamiętaj o numerze alarmowym

Przedstawiciele służb ratowniczych niezmiennie przypominają o obowiązku zakładania kamizelek ratunkowych. Ten prosty środek bezpieczeństwa często okazuje się decydujący w przypadku nagłej wywrotki łodzi.

Eksperci od ratownictwa wodnego przypominają również, by reagować na każdą podejrzaną sytuację na akwenie i nie zwlekać z wezwaniem pomocy. Czas odgrywa tu ogromną rolę.

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- apelują ratownicy.

Wywrócona niebieska żaglówka na wodzie. Obok na wstawce ratownicy WOPR przy łodziach. O akcji przeczytasz na SE Wrocław.
Galeria zdjęć 4

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