Dramat podczas pościgu na dachu kamienicy. 27-letni policjant zginął na miejscu

Do dramatycznego zdarzenia doszło na początku października 1996 roku. Niedawno minęła 28. rocznica tragedii, o której wspomniała wrocławska policja. - Nasz kolega, starszy sierżant Adam Kochańczyk zginął na służbie 28 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci! - poinformowała wrocławska policja.

Adam Kochańczyk do policji został przyjęty 1 września 1991 r., na stanowisko młodszego asystenta kompanii wywiadowczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Należał do policjantów odważnych i bezkompromisowych. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość do poświęceń dla dobra służby, był sumiennym i odważnym policjantem, co przekładało się na osiąganie wymiernych efektów w postaci wielokrotnego zatrzymania sprawców czynów karalnych na gorącym uczynku