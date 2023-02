Mężczyzna skoczył do Odry we Wrocławiu. Akcja ratunkowa przy moście Sikorskiego

Lubin. W markecie strzelił w twarz pracownikowi ochrony

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 24 lutego, ok. godz. 19. W jednym z marketów w centrum Lubina młody mężczyzna ukradł kilka artykułów spożywczych. - Mężczyzna następnie wybiegł z towarem, po ok. 100 metrach został dogoniony przez pracownika ochrony, który zauważył złodzieja. Doszło do szarpaniny, w pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń pneumatyczną na gumowe kule i oddał strzał z bliskiej odległości w kierunku pracownika ochrony, który został raniony w twarz – mówi st. asp. Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Poszkodowany 63-latek trafił do szpitala w Lubinie, a następnie został przetransportowany do Legnicy. Ostatecznie, ze względu na charakter obrażeń, zdecydowano o przeniesieniu go do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu, gdzie ma przejść poważny zabieg. - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dodał Pawlik.

Trwają poszukiwania bandyty, który zdołał uciec. Nieoficjalnie wiadomo, że to 28-letni mieszkaniec Legnicy. - Funkcjonariusze ustalili jego dane personalne i trwają czynności zmierzające do jego zatrzymania – dodał policjant.