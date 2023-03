Duży remont torowiska. Pięć linii tramwajowych pojedzie objazdami

Tomasz Komenda znów walczy w sądzie. Tym razem to rodzinna sprawa

W zakresie prac na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Małachowskiego jest przede wszystkim wymiana aż 419 metrów torowiska. Wymieniona zostanie również nawierzchnia oraz rozjazd tramwajowy, wraz z systemem sterowania i ogrzewania. Wartość całego zadania wynosi 1 600 000 złotych. - To pierwsze z większych zadań remontowych, jakie przeprowadzimy w tym roku – mówi prezes MPK Wrocław Witold Woźny.

Na przeprowadzenie remontu wrocławski przewoźnik przewidział 42 dni, a planowana przerwa w kursowaniu tramwajów potrwa do 28 kwietnia. W tym czasie zostaną wprowadzone objazdy.

Prace nie wyłączą przejazdu przez skrzyżowanie dla kierowców samochodów. - Zawsze staramy się przeprowadzać remonty z jak najmniejszymi utrudnieniami dla pasażerów oraz kierowców. Niestety w przypadku tak kompleksowych prac, jak te na skrzyżowaniu Pułaskiego i Małachowskiego musimy wprowadzić tymczasowe objazdy dla naszych tramwajów. Od tego weekendu zmiany pojawią się na pięciu liniach, a żeby zapewnić komunikację w tym rejonie miasta, uruchamiamy autobusy „za tramwaj” – tłumaczy Mikołaj Czerwiński, rzecznik prasowy MPK Wrocław.

Zmiany w komunikacji zbiorowej

Od wyjazdów porannych w dniu 1 kwietnia 2023 roku planowane jest wprowadzenie następujących zmian w organizacji komunikacji zbiorowej:

Komunikacja tramwajowa

Linia 1 (powrót na stałą trasę przejazdu)

BISKUPIN – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej–Curie – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – most Trzebnicki – Żmigrodzka – POŚWIĘTNE

POŚWIĘTNE – Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska – pl. Grunwaldzki – Skłodowskiej–Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Olszewskiego – BISKUPIN

Linia 7 (powrót na stałą trasę przejazdu)

KLECINA – Przyjaźni – Karkonoska – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Uniwersytecki – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – most Trzebnicki – Żmigrodzka – POŚWIĘTNE

POŚWIĘTNE – Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Karkonoska – Przyjaźni – KLECINA

Linia 16

TARNOGAJ – Tarnogajska – Armii Krajowej – Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – ZOO

ZOO – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 3) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Armii Krajowej – Tarnogajska – TARNOGAJ

Linia 70

POŚWIĘTNE – Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska – Rondo Reagana (peron 3) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego – Powstańców Śląskich – Hallera – OJCA BEYZYMA

GRABISZYNEK – Hallera – Powstańców Śląskich – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi - pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki - Rondo Reagana (peron 2) – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – most Trzebnicki – Żmigrodzka - POŚWIĘTNE

Linia 74

POŚWIĘTNE – Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich – KRZYKI

KRZYKI – Powstańców Śląskich – Hallera - Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – most Trzebnicki – Żmigrodzka – POŚWIĘTNE

Tramwaje linii 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 31, 32 i 33 będą kursować po dotychczasowych trasach przejazdu.

Komunikacja autobusowa

Linia 716 „za tramwaj”

PLAC GRUNWALDZKI – pl. Grunwaldzki – Norwida – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej-Curie – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – Stawowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa - Sucha– SUCHA

SUCHA – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – PLAC GRUNWALDZKI