Dwie szóstki w LOTTO na Dolnym Śląsku! Druga wygrana w tej samej kolekturze!

Dwie szóstki w Lotto na Dolnym Śląsku

Sobotnie (7 stycznia) losowanie Lotto przyniosło aż dwie „szóstki”. Pula na główne wygrane zostanie podzielona między dwóch graczy z Dolnego Śląska. Każda wyniosła 2 056 836,90 zł.

Wrocław. Druga wygrana w kolekturze przy Świeradowskiej

Jedna z poprawnie wytypowanych „szóstek” padła w kolekturze przy ul. Świeradowskiej 70 we Wrocławiu (Centrum Handlowe Gaj). Warto dodać, że grający sam wybrał liczby w szczęśliwym zakładzie. Co ciekawe, dokładnie pod tym adresem padła już główna wygrana w Lotto w wysokości 2 000 000 zł (6 grudnia 2012 roku). Tym samym śmiało można powiedzieć, że kolektura przy ul. Świeradowskiej 70 we Wrocławiu jest naprawdę szczęśliwym punktem!

Druga „szóstka” w tym samym losowaniu została odnotowana w punkcie LOTTO przy Al. Żytawskiej 29 w Bogatyni. To z kolei pierwsza „szóstka” w Lotto w tej miejscowości.

Oto liczby, które wylosowano w Lotto 7 stycznia 2023 roku: 3, 9, 12, 21, 29, 43.

Teraz, we wtorek (10 stycznia) w Lotto będzie gwarantowana wygrana w wysokości 2 mln zł. Rośnie tymczasem kumulacja w Eurojackpot – we wtorkowym losowaniu gwarantowana pula na wygrane I stopnia wyniesie 200 000 000 zł.