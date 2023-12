Dwie turystki zgubiły się pod Ślężą. Nie uwierzysz, gdzie się schroniły

Ewakuacja lotniska we Wrocławiu. Służby na równych nogach!

Sobótka. Akcja ratunkowa pod Ślężą

Masyw Ślęży to popularne miejsce wśród turystów. Czasem jednak „zdobywanie” szczytu może przerodzić się w przygodę pełną niebezpieczeństw. To spotkało dwie turystki, które po zapadnięciu zmroku zgubiły się na jednym ze szlaków i nie potrafiły znaleźć drogi powrotnej. Podczas rozmowy z dyżurnym komisariatu w Sobótce przyznały, „chodzą od godziny w kółko i nie mogą odnaleźć drogi”. Dlatego zdecydowały się zostać w miejscu i poczekać na pomoc.

- Z uwagi na panujący zmrok uznały, że najbezpieczniej będzie na drzewie - informuje st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Tam też oczekując na pomoc były w ciągłym kontakcie z dyżurnym, którego instrukcje okazały się kluczowe w szybkim w odnalezieniu kobiet.

- Przekazały one za pomocą aplikacji lokalizację, do której skierowany został patrol oraz funkcjonariusze oddziału prewencji z komendy wojewódzkiej – wyjaśnia st. asp. Aleksandra Freus, dodając, że około godziny 18:20 kobiety zauważone zostały przez policjantów, a znaki o swojej lokalizacji dawały latarką, którą co ważne miały przy sobie.