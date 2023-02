Dwóch strażaków z psami i lekarka gotowi do wyjazdu do Turcji

Trzęsienie ziemi w Turcji

- W związku z dyspozycją KG PSP dwóch funkcjonariuszy z KM PSP Wałbrzych jest już w drodze do PKSiS (Punktu Koncentracji Sił i Środków) w Warszawie. St. kpt. Tomasz Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w KM PSP Wałbrzych wraz z psem Chillem oraz kpt. Albert Kościński, starszy specjalista-ratownik w JRG1 Wałbrzych wraz z psem Orionem. Za kilka chwil dołączy do nich mł. bryg. lek. med. Grażyna Krause z KW PSP we Wrocławiu, specjalista dziedzinowy ds. Koordynacji Ratownictwa Medycznego PSP województwa dolnośląskiego. Po przejściu całej procedury w PKSiS będziemy mieli informację czy wszyscy funkcjonariusze i dwa psy z Dolnego Śląska wylecą do Turcji – poinformowała na twitterze w poniedziałek, 6 lutego przed południem, Komenda Wojewódzka PSP na Dolnym Śląsku.

Ratownicy z wielu krajów Unii Europejskiej lecą do Turcji, gdzie nad ranem doszło do potężnego trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera. Nawiedziło ono region Gaziantep, dotknęło również sąsiednią Syrię. Na domiar złego, po kilku godzina doszło do kolejnego wstrząsu o sile 7,7 stopnia.

Na filmach i zdjęciach z miejsc dotkniętych kataklizmem widzimy sceny niczym z katastroficznego filmu. Zawalone domy w centrach miast, ludzie przeszukujący gruzowiska, zniszczone zabytki mające po dwa tysiące lat. Bilans ofiar to obecnie ponad 1300 (stan na godz. 12) i, niestety, z pewnością on wzrośnie. Tysiące osób jest rannych, wiele znajduje się pod gruzami.