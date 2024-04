Hejt i groźby po kontrowersyjnej wystawie. Galerie zamknięte do odwołania. "Życzą nam śmierci"

LOSOWANIE EUROJACKPOT 19.04.2024

Eurojackpot losowanie i wyniki. Kumulacja Lotto osiągnęła gigantyczny poziom i wynosi 500 mln zł! To efekt faktu, że od kilkunastu losowań nie padła główna wygrana w tej grze popularnej w całej Europie. Dlatego w piątek, 19 kwietnia 2024 do wygrania bęzie astronomiczna kwota pół miliarda złotych!

Czy komuś się uda rozbić bank? Sprawdźcie wyniki poniżej.

EUROJACKPOT WYNIKI - 19 kwietnia 2024

wyniki pojawią się ok. godz. 21.

Dwa losowania Eurojackpot

Przypomnijmy, że już od niemal dwóch lat odbywają się dwa losowania Eurojackpot w tygodniu. To oznacza więcej szans na wygraną.

Wtorkowe losowania odbywają się pomiędzy 20.15 a 21.00.

Piątkowe losowania pozostały bez zmian – między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot. Do której godziny?

Do której godziny można puszczać kupony w tej grze? We wtorki i piątki zakłady Eurojackpot można zawierać do godz. 19.00.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w naszym kraju

Gracze w Polsce już wiele razy wygrywali ogromne pieniądze w Eurojackpot. Oto najwyższe wygrane w naszym kraju w historii: