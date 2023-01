Jawor. Ewakuacja basenu z powodu żrącej substancji

Do bardzo groźnej sytuacji doszło w czwartek, 26 stycznia, po godzinie 15. Na basenie w Jaworze przebywało 25 osób, w tym sześcioro dzieci. Nagle w obiekcie goście wyczuli nieprzyjemną substancję, która utrudniała oddychanie. Na szczęście wśród osób, które przebywały w tym czasie na pływalni byli miejscowi strażacy uczestniczący w cyklicznych zajęciach wychowania fizycznego. Przeprowadzili oni ewakuację wszystkich osób będących w obiekcie, w sumie 25 osób, w tym 6 dzieci, i wezwali służby.

- Po przyjeździe na miejsce strażacy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych oraz ubrania chemiczne weszli do obiektu w celu sprawdzenia z jaką substancją mają do czynienia. Ich urządzenia pomiarowe nie wskazały żadnych zagrożeń. W trakcie rozpoznania ustalono jednak, że doszło do reakcji chemicznej środka do udrażniania rur kanalizacyjnych z gorącą wodą podczas prowadzenia prac konserwacyjnych. Substancja była drażniąca i utrudniająca oddychanie – relacjonuje portal ratowniczy Jawor998.

Na miejsce przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP z Legnicy. Wezwano również zespół ratownictwa medycznego, bowiem 5 osób z personelu basenu źle się poczuło.

Po przewietrzeniu pomieszczeń strażacy z grupy specjalistycznej ponownie sprawdzili obiekt i nie stwierdzili dalszego zagrożenia. Basen do końca dnia był zamknięty.