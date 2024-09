Zabudowania zostały otoczone wodą po podjęciu decyzji przez Wody Polskie, w nocy ze środy na czwartek (18-19 września) o kontrolowanym zalaniu polderu Oławka i terenów wodonośnych z powodu wysokiego stanu wody w Odrze. Jak informuje urząd miejski, zalanie polderu Oławka wynika z procedury zawartej w instrukcji przeciwpowodziowej dla Wrocławia. Teren, na którym rozlewa się woda, jest specjalnie przygotowany do takich sytuacji, a zalewanie polderu służy ochronie mieszkańców przed powodzią.

Gdy polder wypełnił się wodą, znajdujące się na jego terenie zabudowania w Opatowicach zostały odcięte od świata. Zalane zostały wszystkie drogi dojazdowe, ale na szczęście budynki nie ucierpiały. "Jesteśmy teraz wyspą bez możliwości wjazdu i wyjazdu" - poinformowała pani Klaudia, mieszkanka Opatowic, cytowana przez Radio Zet.

W piątek na miejscu pojawiły się służby. Z Opatowic ewakuowano cztery osoby, w tym dwójkę dzieci.

Polder Oławka był już wykorzystany podczas poprzednich powodzi, zarówno w 2010, jak i w 1997 roku.

"Na miejscu, po ewakuacji, są służby: Policja Rzeczna i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dowozimy paliwo do pomp i wszystko co będzie niezbędne"