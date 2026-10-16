Gdzie trafiły zwierzęta z ZOO Łączna? Ujawnili nowe szczegóły akcji

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-16 12:48

Interwencja prokuratury i policji w ZOO Łączna wywołała ogromne poruszenie. Część zwierząt już trafiła do zagranicznych placówek, a los setek kolejnych jest niepewny. W tle sprawy pojawiają się zarzuty dla właściciela i protesty mieszkańców.

Wydarzenia na terenie ZOO w Łącznej (gmina Mieroszów) przyciągają uwagę całej Polski. Po tym, jak we wtorek na teren obiektu wkroczyli śledczy w asyście policji w związku z zawiadomieniem od organizacji prozwierzęcych, kluczowym pytaniem dla wszystkich stało się to, co stanie się z dotychczasowymi mieszkańcami ogrodu.

Jak wynika z oficjalnych danych, na terenie ogrodu przebywa obecnie około 667 zwierząt. Część z nich opuściła już dotychczasowe lokum i została przetransportowana poza granice kraju.

Gdzie dokładnie trafiły zwierzęta? Szczegóły przedstawiono w oficjalnym komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zwołanym na polecenie wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej).

- Według informacji przekazanych przez Policję w ZOO przebywa obecnie około 667 zwierząt. Dotychczas 33 zwierzęta zostały przewiezione do placówek w Belgii i Holandii. Policja zdementowała również doniesienia o śmierci zwierząt. Wojewoda dolnośląska zwróciła się do dyrektorów ogrodów zoologicznych w Polsce o pomoc w przyjęciu kolejnych zwierząt. Równolegle organizuje zespół specjalistów, którego zadaniem będzie zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej zwierzętom pozostającym w ZOO Łączna

- poinformowała w komunikacie Gmina Mieroszów.

Jak wygląda relokacja? Każdy przypadek rozpatrywany indywidualnie

Wokół działań służb narosło sporo wątpliwości oraz sprzecznych informacji. Służby podkreślają jednak, że wywóz zwierząt nie odbywa się masowo, a decyzje podejmowane są po dokładnej ocenie specjalistów. Nie ma też mowy o natychmiastowej likwidacji całego obiektu.

Oficjalne stanowisko w sprawie sposobu podejmowania decyzji o transportach przedstawiła Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

- Prokurator prowadzący sprawę podjął decyzję o zaangażowaniu specjalistów z zakresu weterynarii i opieki nad zwierzętami, którzy oceniają stan poszczególnych zwierząt i podejmują decyzje dotyczące ich dalszego miejsca pobytu, w tym ewentualnego transportu do innych placówek. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem dobra i potrzeb zwierzęcia (...). Działania prowadzone na terenie obiektu nie oznaczają, że wszystkie zwierzęta zostaną przewiezione w inne miejsca, a celem działań, co potwierdziła w wypowiedziach medialnych prokuratura, nie jest likwidacja ogrodu zoologicznego

- przekazała Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

Policjanci zaznaczają również, że czynności na miejscu wykonywane są w obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, a głównym celem jest zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków.

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Zanim kolejne zwierzęta trafią do nowych placówek, konieczne jest zabezpieczenie ich bieżących potrzeb na terenie samego zoo.

- Obecnie zwierzęta są dokarmiane przez przedstawicieli fundacji działających na miejscu, pod nadzorem Policji. Funkcjonariusze zapewniają również całodobowe bezpieczeństwo na terenie ogrodu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński zaapelował o zachowanie spokoju i powstrzymanie się od działań, które mogłyby dodatkowo stresować zwierzęta

- czytamy w komunikacie gminy Mieroszów.

Chaos informacyjny i fala hejtu 

Sytuację komplikują protesty części mieszkańców, którzy nie zgadzają się na odbieranie zwierząt. Niektórzy próbowali nawet blokować ich transport. Jednocześnie prokuratura napotkała na inny, poważny problem - organizacje pomocowe zaczęły się wycofywać z obawy przed falą hejtu w internecie.

- Nowe okoliczności powodują, że pomimo tego, iż prokuratura wraz z organizacjami miała przygotowany scenariusz relokacji zwierząt aktualnie z uwagi na ogromną falę tzw. hejtu liczne fundacje i organizacje społeczne powstrzymują się od zadeklarowanych wcześniej działań obawiając się nieuzasadnionej krytyki czy aktów agresji w przestrzeni medialnej. Prokuratura ma więc świadomość, że bez wsparcia organizacji prozwierzęcych nie uda się relokować zwierząt w jak najszybszym terminie. Dlatego zwracamy się z apelem do organizacji prozwierzęcych o pomoc w przyjęciu opieki na zwierzętami przy pełnym wsparciu prokuratury i policji. Dla zainteresowanych udzieleniem pomocy kontakt pod numerem 570 479 540

- poinformował Marcin Witkowski, zastępca Prokuratora Okręgowego w Świdnicy.

Właściciel ZOO na wolności. Jest decyzja sądu

W związku z prowadzonym postępowaniem zatrzymano pięć osób, którym postawiono zarzuty z Ustawy o ochronie zwierząt. Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie dla głównego podejrzanego, Marcina N. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu podjął jednak inną decyzję.

"Sąd nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie i zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zakazu kontaktowania się z imiennie wskazanymi osobami"

- przekazał Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Prokuratura zapowiedziała, że złoży zażalenie na tę decyzję.

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