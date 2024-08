Izabela P. w szpitalu. Odnaleziona 35-latka nie chce kontaktować się z rodziną

Izabela P. odnaleziona! Przyszła do znajomych w Bolesławcu

"Wygłodzona i wycieńczona". W takim stanie była poszukiwana Izabela P., gdy zapukała do drzwi znajomych

Oświadczenie Izabeli P. O to poprosiła odnaleziona 35-latka. Nowe informacje

Izabela P. zaginęła na A4. Kobietę odnaleziono u znajomych

Przypomnijmy, że Izabela P. była poszukiwana od 10 sierpnia. Dzień wcześniej 35-latka jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia. Po drodze kobiecie zepsuł się samochód. W pustym aucie znaleziono m.in. jej telefon komórkowy. Wcześniej, z tego telefonu, zadzwoniła do ojca, którego miała odebrać ze szpitala we Wrocławiu. Ostatni raz kontaktowała się z mężczyzną o godz. 19:40. Później znajomi ojca kobiety zastali na miejscu samochód, ale 35-latka przepadła bez wieści. Następnego dnia rodzina zgłosiła zaginięcie Izabeli P.

We wtorek (20 sierpnia) doszło do przełomu ws. zaginięcia Izabeli. Policja i prokuratura potwierdziły, że kobieta odnalazła się u swoich znajomych. - Izabela P. złożyła oświadczenie, żeby nie informować rodziny oraz mediów o miejscu, w którym obecnie się znajduje - przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury.

Izabela P. trafiła do szpitala. Nie chce kontaktu z rodziną

Izabela P. trafiła na komendę, a następnie do szpitala. Szef placówki, w rozmowie z WP, poinformowała, że kobieta jest w stałym kontakcie z personelem medycznym, ale nie podzieliła się informacjami na temat tego, gdzie była podczas policyjnych poszukiwań. Ponadto, 35-latka nie chce, aby policjanci skontaktowali się z jej rodziną i informowali bliskich o miejscu jej pobytu.

Jaki jest stan zdrowia Izabeli P.?

Jak wyjaśnia prokuratura, Izabela P. ma w sprawie swojego zniknięcia charakter świadka. Kiedy jej stan zdrowia poprawi się - zostanie przesłuchana. - Była wycieńczona i wygłodniała - mówiła wcześniej mediom Ewa Węglarowicz-Makowska. Szef szpitala, gdzie przebywa Izabela P. ujawnił, że kobietę przyjęto w "dobrym stanie ogólnym" - Obecnie jest poddawana diagnostyce, która potrwa kilka godzin. Decyzje dotyczące ewentualnej hospitalizacji zostaną podjęte po uzyskaniu wszystkich wyników badań - powiedział szef szpitala w rozmowie z WP i dodał, że lekarz stwierdził u Izabeli P. "zaburzenia chodu". - Nie obserwujemy u pacjentki żadnych zmian, takich, które by prowadziły do wygłodzenia czy też do odwodnienia skrajnego – dodał prowadzący placówkę.

Źródło: WP