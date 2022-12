Jeden tramwaj potrącił kobietę, drugi przejechał po zwłokach. Makabra we Wrocławiu

Wrocław. Tragedia na pętli tramwajowej w Leśnicy

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia na pętli tramwajowej w Leśnicy we Wrocławiu doszło we wtorek, 20 grudnia, około godz. 18. Wrocławska prokuratura zdradziła pierwsze ustalenia śledczych. - W toku realizowanych czynności ustalono, że pasażerka poruszająca się przy pomocy kuli oraz inni pasażerowie wysiedli z tramwaju stojącego na torze wewnętrznym torowiska. W chwili, kiedy kobieta, korzystając z przejścia dla pasażerów, znalazła się bezpośrednio przed tramwajem znajdującym się na drugim torze, pojazd ten ruszył. Wówczas też została przez niego potrącona - informuje prokurator Anna Placzek-Grzelak, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Wszystko wskazuje na to, że motornicza nie zauważyła pieszej i dlatego pojechała dalej. - Po chwili przejechał kolejny tramwaj, także nie zatrzymując się i prawdopodobnie przejeżdżając po zwłokach. Z poczynionych wstępnych ustaleń wynika, że dopiero kolejny motorniczy zauważył ciało, zatrzymał się i powiadomił o zdarzeniu – dodaje Anna Placzek-Grzelak.

Zwłoki ofiary zostały dosłownie zmasakrowane. Nie było przy nich również dokumentów tożsamości, natomiast znaleziono inne dokumenty (m.in. dokumentację medyczną) z danymi kobiety w wieku 74 lat. Jej szczątki skierowano na sekcję sądowo-lekarską.

Zarzuty dla motorniczej tramwaju

Przeprowadzone na miejscu zdarzenia czynności pozwoliły ustalić, który pojazd potrącił kobietę. Śledczy wykonali jego oględziny, podobnie jak następnego tramwaju. Oba pojazdy zostały zabezpieczone. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli także zapis monitoringu z pojazdów, które w czasie zdarzenia były na pętli.

- Wynik badania kierującej tramwajem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu był negatywny. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, motorniczej przedstawiono zarzut z art. 177 § 2 k.k. tj. nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanej, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – czytamy w komunikacie wrocławskiej prokuratury.