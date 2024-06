Seria podpaleń we Wrocławiu

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 30-latek z Boguszowa-Gorców podejrzany o atak mieczem samurajskim. Do zdarzenia doszło w piątek, 18 czerwca, po godz. 18, na ul. Reymonta, gdy mężczyzna przebiegł przez jezdnię i zadał idącemu chodnikiem 31-latkowi dwa ciosy: najpierw trafił mieczem w udo, a następnie w rękę, którą poszkodowany prawdopodobnie się zasłaniał. Cięcie było na tyle głębokie, że górna kończyna rannego dosłownie wisiała na skórze, a on sam trafił w stanie zagrażającym życiu do szpitala. Jak informowała wcześniej policja, lekarzom udało się ustabilizować jego stan zdrowia.

Tego samego dnia zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zdarzeniu, a w sobotę - kolejnego. W niedzielę, 23 czerwca, wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Dalsza część tekstu poniżej.

