Nie żyje sędzia Artur Kosmala

Sędzia Artur Kosmala od 10 lat pracował w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ostatnio był jego wiceprezesem. Wcześniej orzekał w Sądzie Rejonowym Wrocław-Śródmieście. Zmarł nagle w poniedziałek, 6 marca, rano. Miał 49 lat.

Dla środowiska prawniczego śmierć sędziego Kosmali to szok. Zwłaszcza że jeszcze kilka dni temu siedział na sali sądowej. W miniony czwartek, 2 marca, prowadził rozprawę kobiety oskarżonej o pochwalanie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przypomnijmy, że 59-letnia Marzena T., z wykształcenia pedagog, została oskarżona o to, że zamieszczała na Facebooku posty publiczne zawierające treści pochwalające wojnę napastniczą, która Rosja wszczęła i prowadzi na terytorium Ukrainy.

W postach, które podczas rozprawy odczytał sędzia Artur Kosmala, T. napisała m.in.: „wierzę w zwycięstwo Rosji i pomoc nam Słowianom, z góry dziękuję i modlę się za Rosję”. Kobieta napisała też: „o wolność, o to walczy Putin dla swojego narodu”, „Ukraińcy sami sobie robię krzywdę, Rosja atakuje obiekty wojskowe”, „rozpierducha na Ukrainie, cisza, spokój, po co służy taka ściema, a po to, by nam, pod pretekstem, zainstalować uchodźców”, „Prezydent Putin stanął na czele wszystkich uciemiężonych przez syjonizm narodów, stanął na czele wszystkich Słowian, może i Polska wyzwoli się spod władzy tych oprawców”.

Sędzia Kosmala zlecił sporządzenie opinii psychiatrycznej, w której biegli mają określić czy oskarżona była poczytalna w chwili, kiedy dopuszczała się zarzucanych jej czynów. Niestety, już nie dokończy tej sprawy.

Sędzia Artur Kosmala prowadził wiele głośnych spraw. Jak informuje Gazeta Wyborcza Wrocław, dotyczyły one m.in. afery w Południowo-Zachodnim SKOK we Wrocławiu, szajki lichwiarzy zabierającej za bezcen ludziom nieruchomości czy śmiertelnego uderzenia klienta klubu go-go.