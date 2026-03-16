Jutro ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki. Poruszające słowa bliskich. "Nigdy o Tobie nie zapomnę"

Wojciech Kulig
2026-03-16 13:10

We wtorek, 17 marca, odbędzie się ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki. Przed uroczystościami pogrzebowymi w sieci pojawiło się mnóstwo wspomnień o zmarłej aktorce. Jak nieoficjalnie wiadomo, ceremonia będzie miała wyjątkowy, artystyczny charakter.

Ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki

Bliscy Magdaleny Majtyki przygotowują się do jej ostatniego pożegnania. Jak poinformował w ubiegłym tygodniu mąż aktorki, Piotr Bartos, uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 17 marca o godzinie 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. W poruszającym wpisie zwrócił się bezpośrednio do zmarłej żony:

"Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o Tobie nie zapomnę, zawsze będę kochał."

Świat teatru i sztuki w żałobie

Tragiczna wiadomość o śmierci aktorki wstrząsnęła całym środowiskiem artystycznym. W mediach społecznościowych Magdalenę Majtykę pożegnały instytucje, z którymi była związana. 

- Z ogromnym bólem przyjęłam wiadomość o śmierci Magdy. Wspaniała artystka brała udział w tournée Ocelot Foundation. Była częścią naszej artystycznej rodziny. Brakuje słów wobec tej tragedii. Z całego serca składam wyrazy współczucia jej córeczce oraz wszystkim bliskim. Madziu… śnij z Bogdanem Zajacem ten kosmiczny „Dreams”

- taki wzruszający post opublikowała Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, z którą artystka współpracowała. 

W podobnym tonie wypowiedział się Teatr Kombinat, przypominając jedną z jej ról i niezwykłą osobowość:

"Twoje odejście wciąż nie mieści się nam ani w głowach, ani w sercach. Są pożegnania, na które nigdy nie jest się gotowym. Będziemy tęsknić, już tęsknimy - za Twoim ciepłem, entuzjazmem i serdecznością, za dyplomacją, za nutką szaleństwa w Twoim oku i za uśmiechem pełnym wdzięku. (...) Nie wiemy co się wydarzyło i dlaczego, ale wiemy, że Twój głos narratorki pozostanie z nami i choć w taki symboliczny sposób będziesz z nami na zawsze. Mamy nadzieję, że tam gdzie jesteś teraz tańczysz beztrosko i śpiewasz najpiękniejsze piosenki. Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia."

"Ona była petardą". Przyjaciółki wspominają aktorkę

Historię Magdaleny Majtyki przybliżył niedawno program "Uwaga!" telewizji TVN. W reportażu głos zabrały jej przyjaciółki z branży. Aktorka Monika Dawidziuk z ogromnym wzruszeniem opisywała jej wyjątkowy charakter:

"Ona była petardą. To był człowiek orkiestra. Prostą duszą. Ona miała taką prostą duszę, a w tym światku, w tym właśnie medialnym światku, tych wszystkich masek i różnych zachowań. Ona po prostu była tak skrajnie prawdziwa i tak jeden do jednego, co w sercu, to na języku, że to po prostu rozwalało na łopatki."

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" aktorkę wspominała również Beata Śliwińska, podkreślając jej niezwykłą energię i profesjonalizm:

"Wnosiła dużo słońca i światła w naszą codzienność, była takim super promyczkiem. Niesamowicie pozytywna, zawsze uśmiechnięta, nigdy na nic nie narzekała, a przy tym miała ogrom pomysłów i zarażała nimi wszystkich wokół. Była niesamowicie zaangażowana w swoją pracę i wszystko robiła na sto procent."

- mówiła w wywiadzie dla "GW". 

Fani żegnają Magdalenę Majtykę w sieci

Wiadomość o śmierci artystki poruszyła również internautów i fanów jej talentu. W komentarzach pod informacjami o jej odejściu można przeczytać wiele ciepłych słów:

"Magda była dobrą duszą, ogromny smutek."

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdy. Uczyłyśmy się razem w liceum, gdzie jej urok i życzliwość zapadły w pamięć. Proszę przyjąć wyrazy szczerego współczucia."

Magdalena Majtyka była wszechstronną artystką - aktorką, tancerką, choreografką i kaskaderką. Widzowie mogli ją oglądać w popularnych serialach, takich jak "Ojciec Mateusz", "Komisarz Alex", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy w głośnym hicie "1670". Na dużym ekranie pojawiła się m.in. w produkcjach "Kler", "Pan Samochodzik i Templariusze" oraz "Światło nocy". Przez lata była silnie związana z wrocławską sceną kulturalną.

Fani i przyjaciele żegnają Magdalenę Majtykę. Ostatnia droga pełna sztuki i wspomnień
