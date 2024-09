Wodospad Kamieńczyka zachwyca i napawa lękiem. To nagranie pokazuje potęgę żywiołu

Poruszająca relacja pani Doroty z Lądka-Zdroju. Porównała sytuację do powodzi tysiąclecia z 1997 roku

Strażacy w całej Polsce mają ręce pełne pracy. Do godziny 15 strażacy na terenie całego kraju odnotowali ponad 4 tysiące interwencji związanych z usuwaniem skutków przechodzącego niżu Genueńskiego. Woda zalewa ulice, posesje i dzielnice. Najwięcej interwencji było w woj.: śląskim - 1355, dolnośląskim - 1115, opolskim i małopolskim po 282, wielkopolskim - 105. Karkonoski Park Narodowy właśnie został zamknięty do odwołania.

- W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami deszczu i wezbrań wód w potokach i rzekach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego dyrektor KPN podjął decyzję o zamknięciu dla ruchu turystycznego do odwołania wszystkich szlaków turystycznych na terenie Parku - czytamy na platformie X.

Wodospad Kamieńczyka robi wrażenie. Karkonoski Park Narodowy opublikował nagranie

Już w sobotę rano park informował, że "z powodu wezbrania wody zamknięty zostaje do odwołania wstęp do gardzieli Wodospadu Kamieńczyka. Apelujemy o rozwagę i ostrość." Z powodu intensywnych opadów deszczu, jeden z najpiękniejszych wodospadów w Polsce, czyli Wodospad Kamieńczyka, robi jeszcze większe wrażenie. Filmik opublikował Karkonoski Park Narodowy.

Wodospad Szklarki zachwyca. "Pięknie i strasznie"

Imponujące wrażenie robi także Wodospad Szklarki. "Pięknie i strasznie", "strasznie i niebezpiecznie". Jak czytamy na Wikipedii, Wodospad Szklarki to drugi co do wysokości, po Wodospadzie Kamieńczyka wodospad w polskich Karkonoszach. jest położony na wysokości 525 m n.p.m. Nagranie z tego wodospadu znajdziecie poniżej.