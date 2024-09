Niż genueński w Polsce. Pod samochodem zapadła się jezdnia! NA ŻYWO

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te wyrazy to bułka z masłem. Czy na pewno? Sprawdź

Ulewne deszcze nie odpuszczą. Wielka woda wdziera się do Polski. IMGW aktualizuje ostrzeżenia i prognozy

Poruszająca relacja pani Doroty z Lądka-Zdroju. Porównała sytuację do powodzi tysiąclecia z 1997 roku

Powódź w Polsce. Gigantyczne ulewy nad Polską. Co nas czeka?

W czwartek, 12 września, w nocy ulewne deszcze dotarły do Polski. Za załamanie pogody w naszym kraju odpowiada niż genueński Boris. Opady deszczu są bardzo intensywne, a w wielu miejscach katastrofalne. W wielu miejscowościach w ciągu doby spadło więcej niż 100 litrów wody na metr kwadratowy. Niestety, to dopiero początek kryzysowej sytuacji, bo mocno będzie padało aż do poniedziałku (16 września).

Państwowa Straż Pożarna (PSP) odnotowała ponad 1600 zdarzeń - poinformował w sobotę podczas konferencji prasowej po spotkaniu sztabu kryzysowego w Kłodzku w woj. dolnośląskim, nadbryg. Józef Galica, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Niestety, najgorsze dopiero nadejdzie. Według komunikatu IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/mkw, ale lokalnie nawet 300 l/mkw. Lokalnie może spaść tyle deszczu co podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku!

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - 3. stopnia – obowiązuje na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W nocy z piątku na sobotę (z 13 na 14 września) sytuacja znacząco pogorszyła się w miejscowości Głuchołazy (woj. opolskie) i w powiecie kłodzkim (Dolny Śląsk).

Ulewne deszcze w Polsce, sytuacja powodziowa – wszystko, co najważniejsze, znajdziecie w naszej relacji na żywo.

